2019-09-02T19:40:49+03:00
Происшествия

Главный тренер "Динамо" потерял в этом кредитном учреждении почти миллион долларов

Дмитрия Хохлов подал иск к МВД России в Замоскворецкий суд с требованием 28,7 миллионов рублей за бездействие следователей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Это заявление стало следствием иска главного тренера футбольного клуба "Динамо" Дмитрия ХохловаЭто заявление стало следствием иска главного тренера футбольного клуба "Динамо" Дмитрия ХохловаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев дал поручение замминистра – начальнику Следственного департамента МВД России Александру Романову о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств у вкладчиков банка "Замоскворецкий", - заявила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что "в ходе проверки будут всесторонне изучены все имеющиеся материалы, в том числе публикации в средствах массовой информации".

- В случае установления вины сотрудников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, - подчеркнула Волк.

Это заявление стало следствием иска главного тренера футбольного клуба "Динамо" Дмитрия Хохлова, который подал иск к МВД России в Замоскворецкий суд. Он потребовал, чтобы МВД выплатило ему 28,7 миллионов рублей (в банке исчезли 905 тысяч долларов) компенсации за бездействие следователей, которое длилось более шести лет.

Кроме Хохлова более 100 миллионов рублей в исчезнувшем кредитном учреждении держал тренер "Динамо" Юрий Никифоров, а еще игроки сборной России: Евгений Алдонин, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко.

По мнению адвокатов спортсменов, следователи своевременно не провели несколько важных экспертиз. Также пострадавшие самостоятельно установили в центре Москвы шесть элитных квартир, которые принадлежат родственникам бывшего председателю правления банка. Сейчас вся эта информация будет проверяться уже официально, в ходе служебной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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