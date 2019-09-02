К чистой воде надо идти через чистые берега

Третьекласснику Ахмету не надо объяснять, почему нельзя выбрасывать мусор где попало. В свои 9 лет этот пацан любому взрослому растолкует, что чистым должен быть не только дом и двор, но весь окружающий мир.

- А иначе плохо всем будет, - серьезно говорит Ахмет. – Мусорить очень легко. Бросил мешок и пошел. А кто убирать будет?

С Ахметом я познакомилась на субботнике по очистке берега реки Сунжа в Ингушетии. Мальчик собрал пол-мешка всякого хлама, которым был «украшен» живописный вид Сунжи. Вместе с Ахметом здесь трудились и другие ребята – участники Центра юных натуралистов Назрани.

На горных реках волонтеры тоже поключились к эко-марафону.Фото: Ирина ИЛЬИНА

Река Сунжа – главная водная артерия Республики Ингушетия. Именно поэтому здесь был дан старт эко-марафона «Чистые берега» в рамках всероссийской акции «Воды России».

В чем суть?

Эко-марафон – это целая серия акций, которые пройдут в 45 регионах от Кавказа до Владивостока. Около полумиллиона волонтеров, а может быть и больше, с августа по октябрь будут очищать берега водоемов – рек и озер – от мусора.

Молодежь Ингушетии от работы не отлынивает.Фото: Ирина ИЛЬИНА

Миссия марафона – очистить от сора сотни водных объектов Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Байкала, Дона, Урала, Кавказа, Кубани.

- Мы вместе выходим на качественно новый уровень в развитии эко-волонтерства, объединяя сотни тысяч человек, предлагая каждому возможность внести вклад в сохранение бесценных водных богатств для будущих поколений, – ранее отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

В Ингушетии около 30 водоемов. Местные жители относятся к ним весьма бережливо, поэтому с большой радостью выходят на субботники.

- Мы организовывали на территории Республики много разных проектов, но именно «Воды России» стал самым живым и востребованным среди людей, - говорит министр природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия Магомед Бабхоев. - Он с каждым годом набирает обороты. Выходят люди разных поколений: и стар, и млад. Старшие на своем примере показывают детям, как это важно – жить в чистоте.

Всего в очистке и благоустройстве водоохранной зоны и берегов реки Сунжа приняли участие более 10 000 человек. Усилиями волонтеров субботника собрано более 2000 мешков с мусором.

Юные натуралисты убирают мусор на берегу реки Сунжа.Фото: Ирина ИЛЬИНА

Функция управления федеральным проектом по сохранению уникальных водных объектов в рамках нацпроекта «Экология» возложена на Центр развития водохозяйственного комплекса РФ. Его сотрудники тоже принимают участие в эко-марафоне.

- Видите, какой подъем душевный у людей, - отмечает заместитель руководителя Центра Шамиль Магомедов. - Людям это интересно. Если в первый год мы заставляли выходить на субботники, то сейчас все приходят сами. И с каждым разом все больше желающих участвовать в акции.

Заместитель руководителя Центра развития ВКХ РФ Шамиль Магомедов.Фото: Ирина ИЛЬИНА

Эко-марафон «Чистые берега» прошел и в Северной Осетии. Более 8000 человек приняли активное участие в очистке берегов рек республики. Добровольцы освободили от бытового мусора около 240 км береговой линии, собрав около 10 тысяч мешков.

Примечательно, что экологические субботники – это не разовая акция. Серия подобных мероприятий началась еще в мае этого года в Нижнем Новгороде. Там более 30 тысяч добровольцев собирали мусор на берегах Волги. Эстафету подхватили на Вологде, Карелии, Ленинградской области. «От Онеги до Ладоги» - так назывался этот марафон, во время которого волонтеры собрали больше 700 мешков мусора.

Уборка мусора на берегах реки Асса.Фото: Ирина ИЛЬИНА

- Добровольческое экологическое движение растет. К Акции присоединились все 85 регионов нашей Страны! – говорит глава федерального агентства Росводресурсы Дмитрий Кириллов. - За первую половину сезона 2019 года мы зафиксировали более трети миллиона участников. В этом году наши региональные подразделения – бассейно-водные управления Росводресурсов, оказывают существенную поддержку акции. Уверен, что нам предстоит немало работы, но совместными усилиями с гражданским обществом мы сможем сделать гораздо больше!

После уборки мешки с мусором вывозили грузовиками.Фото: Ирина ИЛЬИНА

СПРАВКА «КП»

Если вы тоже хотите присоединить к эко-марафону, добро пожаловать на сайт - чистыеберега.рф.

В этом году субботники пройдут:

23.08-08.09 Марафон «Чистые берега Кавказа», Республики Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край.

02.09-08.09 Марафон на Дальнем Востоке, Приморский край, Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Республика Якутия, Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

19.09-20.09 Марафон «Наш Байкал», Республика Бурятия, Озеро Байкал.

09.09-15.09 Марафон «Чистые берега Сибири», Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия.

17.09 Калужская область, река Ока и притоки.

16.09-22.09 Уральский экомарафон, Оренбургская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ, Челябинская область, Ямало-ненецкий автономный округ.

23.09-29.09 Марафон «Чистый Дон», Ростовская область, Тульская область, Рязанская область, Липецкая область, Воронежская область, Волгоградская область, река Дон.

23.09-29.09 Марафон «Чистые берега Крыма».

07.10-13.10 Марафон в Краснодарском крае.