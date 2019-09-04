10 важных цитат Президента России о Дальнем Востоке

- «Дальний Восток с его географией, природными ресурсами, прямым выходом на самые перспективные мировые рынки – это поистине неисчерпаемые возможности для приложения предпринимательской инициативы».

- «Мы намерены сформировать здесь систему поддержки стартапов, включая венчурное финансирование, организовать сеть лабораторий для совместных научных исследований, создавать современную бизнес-инфраструктуру, включая деловые и выставочные центры».

- «К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый доступ в интернет. Будет завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек, а удаленные, небольшие населенные пункты Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока получат устойчивый доступ через сеть российских спутников».

- «Предлагаю запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. Они будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Что в запасниках держать столько произведений искусства? Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи, для людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке».

- «Развитие Дальнего Востока для нас безусловный приоритет. Повторю, это последовательная, долгосрочная политика. Наши усилия направлены на то, чтобы создать здесь, в динамично растущем Азиатско-Тихоокеанском регионе, мощный центр международного сотрудничества и интеграции, деловой и инвестиционной активности, образования, науки и культуры. Создание такого центра прежде всего в интересах граждан России, дальневосточников, их благополучия, для того чтобы люди могли в полной мере реализовать себя».

- «Весь Дальний Восток должен стать площадкой для внедрения передовых цифровых решений на транспорте и ЖКХ, в образовании и здравоохранении, в сфере предоставления государственных услуг».

- «Считаю правильным, чтобы наши ведущие компании, корпорации, которые реализуют проекты на Дальнем Востоке, а это «Роснефть», Газпром, «Росатом», «Роскосмос», предприятия, занимающиеся авиационной промышленностью, другие, размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения, центры исследований и разработок».

- «Все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление – Восточная Сибирь и Дальний Восток».

- «За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза (до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока».

- «Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди».