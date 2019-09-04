Не пропустите! Самые интересные мероприятия ВЭФ-2019

Торжественный прием

Организационный комитет по подготовке и проведению ВЭФ соберет гостей форума в среду, 4 сентября, на круизном лайнере Costa Venezia, который пришвартуется у здания Морского вокзала Владивостока (ул. Нижнепортовая, д. 1).

Начало мероприятия в 19.00,

дресс-код – cocktail,

вход – по приглашениям.

Начнет культурную программу вечера военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, продолжат девушки из группы «Фабрика» и итальянские артисты, а главной звездой приема станет Григорий Лепс.

Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум

Бизнес

Деловая программа форума, которая пройдет в кампусах ДВФУ на Русском острове, получилась насыщенной и многоплановой. Точнее время и место, где будет проходить то или иное мероприятие, вы сможете узнать из информационных буклетов и справочной информации ВЭФ. А мы возьмем на себя смелость подсказать вам, какие секции стоит посетить.

Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы

Какие еще меры надо принять правительству России, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным для инвесторов.

Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения

Каковы источники капитала для инвестирования проектов на Дальнем Востоке? Как снизить стоимость кредита?

Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста

Привлечение бизнеса к внедрению передовых технологий.

Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше

Развитие новых продуктов, привлечение инвестиций, поддержка государства, строительство рыболовецкого флота.

Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум

Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций

Шельф России: нужно ли его осваивать?

Сегодня ресурс шельфа не работает на экономическое развитие страны, сроки реализации проектов сорваны. Каковы дальнейшие действия?

Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития

Территории очень перспективны в части углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Но требуется значительное увеличение объемов геологоразведочных работ.

Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки

Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока

Закрытая сессия с участием полномочного представителя Президента РФ в ДФО, министра по развитию Дальнего Востока.

Человеческий капитал для новой Евразии

На каких принципах должна строиться работа по созданию человеческого капитала в Евразии и какие институты могут быть драйверами этого процесса.

Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум

Квинтэссенция азиатского и европейского опыта для содействия региональному развитию

Интеграция России в мировую экономику возможна только при условии ее участия в глобальных производственных цепочках, что требует системного подхода к повышению эффективности и качества труда, развивающегося на основе современных технологий.

Партнеры из Европы и АТР представят методики обеспечения непрерывного роста производительности труда.

Новые возможности для бизнеса в сфере туризма

Как развивать аэропортовую инфраструктуру региона, каковы перспективы развития круизного туризма, сколько гостиниц нужно Дальнему Востоку и другие профильные темы.

Центральная Россия: новые возможности для инвесторов

Что может предложить центр зарубежному инвестору; какие меры поддержки инвестпроектов уже работают; что еще необходимо сделать.

Малый и средний бизнес как движущая сила экономического роста

Несмотря на предпринимаемые государством усилия, количество новых предприятий в ДФО снижается. Как сделать дальневосточный бизнес конкурентоспособным.

Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации

Стратегические национальные проекты по построению цифрового государства для повышения качества жизни людей и ведения бизнеса – драйверы и барьеры развития.

Олимпизм и АТР: взаимное влияние

Олимпийские игры, в период с 2018 по 2022 год проходящие в АТР, – не только крупнейшие спортивные соревнования, но и важные социально-культурные события, оказывающие влияние на экономику стран-хозяек и на развитие всего региона. Какие инновации внедрят к Токио-2020 и Пекину-2022?

Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум

Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества

Реализация 11 федеральных экопроектов окажет положительное влияние на инвестиционный климат региона и качество жизни в ДФО.

Международное научно-техническое сотрудничество со странами АТР.

Евразийский вектор – прорыв в будущее

Развитие сотрудничества в научной сфере между государствами на всех уровнях позволит обеспечить максимизацию эффектов как экономических, так и социокультурных. Опираться лишь на собственные силы больше нельзя.

Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества

Потенциал сотрудничества во многом остается недоиспользованным. Ищем механизмы стимулирования развития.

Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров

Как видят в Азии результаты поворота России на Восток? Какая Россия востребована в АТР?

Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество образования?

Бизнес в ДФО сталкивается с нехваткой специалистов.

Какие кадры нужны бизнесу?

Как заинтересовать в обучении в местных вузах?

Как удержать выпускников на Дальнем Востоке?

Международный медицинский кластер: быть или не быть?

Его создание во Владивостоке позволит развивать отечественное здравоохранение и обслуживать спрос в АТР на медицинские услуги. Рост медицинского туризма в Китае и на Дальнем Востоке России.

Создание городов будущего: с чего начать?

Качественное изменение дальневосточных городов и создание в них современной среды.

Что такое город будущего.

Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум

Бизнес-диалоги

• Россия – Китай

• Россия – Япония

• Россия – Индия

• Россия – АСЕАН

(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)

• Россия – Республика Корея

Культура

«Боттичелли. Выставка одного шедевра из собрания галерей Уффици»

КОГДА: 3 – 8 сентября, 10.00 – 18.00.

ГДЕ: Корпус А, уровень 6, офис «Сбербанк».

«Кино под открытым небом»

Министерства культуры

КОГДА: 3 – 8 сентября, 19.30 – 23.00.

ГДЕ: Остров Русский, кампус ДВФУ, выставка «Улица Дальнего Востока».

Фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат с 2017 по 2019 год, лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче», «Вечер индийского кино».

Экспозиция «Владивосток.

Время крепости»

КОГДА: с 4 сентября, 10.00 – 19.00.

ГДЕ: Музей города (ул. Петра Великого, 6).

Новая экспозиция – история и феномен крепости.

«Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа»

КОГДА: С 4 сентября, 11.00 – 19.00.

ГДЕ: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12).

Камерная выставка – женские ювелирные украшения Древнего Рима от I века до н. э. до III века н. э.

«Сочинение по картине. «Опять двойка» из собрания Третьяковской галереи»

КОГДА: С 4 сентября, 11.00 – 19.00.

ГДЕ: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12).

Картина Федора Решетникова представлена во Владивостоке впервые. Проект предложит по-новому посмотреть на нее: в экспозиции представлен контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в цифрах и датах, произведениях литературы и предметах быта.

Премьера. Людвиг Минкус –

«Дон Кихот», балет в трех действиях

КОГДА: 4 сентября, 19.00 – 22.00.

ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).

Гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

КОГДА: 5 сентября, 19.00 – 22.00.

ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).

Джузеппе Верди – «Аида»

КОГДА: 7 сентября, 17.00 – 21.00.

ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).

Знаменитое произведение в классическом прочтении и масштабных декорациях. Симфонический оркестр, хор, балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра. Дирижер – Павел Смелко.

Спорт

Международный турнир по игре го

КОГДА: 3 сентября, 8.00 – 0.00.

ГДЕ: Остров Русский, «Улица Дальнего Востока», площадка Российской федерации го.

Забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока

КОГДА: 4 сентября, 5.00 – 9.00.

ГДЕ: Остров Русский, океанариум.

Более 500 участников форума и жителей Приморья выйдут на старт дистанций 1 и 5 км. Старт в 7.00.

Российско-японский Дом сумо

КОГДА: 4 сентября, 8.00.

ГДЕ: Остров Русский, «Улица Дальнего Востока».

В течение трех дней работы ВЭФ – поединки сильнейших сумоистов мира.

Мировой тур по керлингу WTC Pacific Ocean Cup

КОГДА: 4 сентября, 10.00 – 16.00.

ГДЕ: Ледовая арена Ice Tiger, Владивосток, 3-я Поселковая ул., д. 20. Этап среди смешанных пар. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

Футбольный матч «Луч» (Владивосток) – «Кобальт» (Осака)

КОГДА: 4 сентября, 19.00 – 21.00.

ГДЕ: Стадион «Динамо», Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 1.

Парусная регата в классе «Плату-25»

КОГДА: 5 сентября, 10.00 – 17.00.

ГДЕ: Остров Русский, бухта Аякс.

Лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 14 команд.

Кроме того

Международный турнир по мас-рестлингу (якутская борьба).

Бейсбольный турнир на Кубок ВЭФ.

Турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России и премьер-министра Японии.

Открытый международный Восточный кубок по баскетболу 3х3.

Соревнования по гребле на лодках «Дракон».

Источник: forumvostok.ru