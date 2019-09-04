Не пропустите! Самые интересные мероприятия ВЭФ-2019
Торжественный прием
Организационный комитет по подготовке и проведению ВЭФ соберет гостей форума в среду, 4 сентября, на круизном лайнере Costa Venezia, который пришвартуется у здания Морского вокзала Владивостока (ул. Нижнепортовая, д. 1).
Начало мероприятия в 19.00,
дресс-код – cocktail,
вход – по приглашениям.
Начнет культурную программу вечера военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, продолжат девушки из группы «Фабрика» и итальянские артисты, а главной звездой приема станет Григорий Лепс.
Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум
Бизнес
Деловая программа форума, которая пройдет в кампусах ДВФУ на Русском острове, получилась насыщенной и многоплановой. Точнее время и место, где будет проходить то или иное мероприятие, вы сможете узнать из информационных буклетов и справочной информации ВЭФ. А мы возьмем на себя смелость подсказать вам, какие секции стоит посетить.
Преференциальные режимы для инвесторов: пройденный путь и новые вызовы
Какие еще меры надо принять правительству России, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным для инвесторов.
Длинные и дешевые деньги для финансирования инвестиций: новые возможности привлечения
Каковы источники капитала для инвестирования проектов на Дальнем Востоке? Как снизить стоимость кредита?
Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого роста
Привлечение бизнеса к внедрению передовых технологий.
Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше
Развитие новых продуктов, привлечение инвестиций, поддержка государства, строительство рыболовецкого флота.
Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум
Территории опережающего развития и свободный порт Владивосток: настройка преференций
Шельф России: нужно ли его осваивать?
Сегодня ресурс шельфа не работает на экономическое развитие страны, сроки реализации проектов сорваны. Каковы дальнейшие действия?
Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития
Территории очень перспективны в части углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. Но требуется значительное увеличение объемов геологоразведочных работ.
Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки
Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока
Закрытая сессия с участием полномочного представителя Президента РФ в ДФО, министра по развитию Дальнего Востока.
Человеческий капитал для новой Евразии
На каких принципах должна строиться работа по созданию человеческого капитала в Евразии и какие институты могут быть драйверами этого процесса.
Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум
Квинтэссенция азиатского и европейского опыта для содействия региональному развитию
Интеграция России в мировую экономику возможна только при условии ее участия в глобальных производственных цепочках, что требует системного подхода к повышению эффективности и качества труда, развивающегося на основе современных технологий.
Партнеры из Европы и АТР представят методики обеспечения непрерывного роста производительности труда.
Новые возможности для бизнеса в сфере туризма
Как развивать аэропортовую инфраструктуру региона, каковы перспективы развития круизного туризма, сколько гостиниц нужно Дальнему Востоку и другие профильные темы.
Центральная Россия: новые возможности для инвесторов
Что может предложить центр зарубежному инвестору; какие меры поддержки инвестпроектов уже работают; что еще необходимо сделать.
Малый и средний бизнес как движущая сила экономического роста
Несмотря на предпринимаемые государством усилия, количество новых предприятий в ДФО снижается. Как сделать дальневосточный бизнес конкурентоспособным.
Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации
Стратегические национальные проекты по построению цифрового государства для повышения качества жизни людей и ведения бизнеса – драйверы и барьеры развития.
Олимпизм и АТР: взаимное влияние
Олимпийские игры, в период с 2018 по 2022 год проходящие в АТР, – не только крупнейшие спортивные соревнования, но и важные социально-культурные события, оказывающие влияние на экономику стран-хозяек и на развитие всего региона. Какие инновации внедрят к Токио-2020 и Пекину-2022?
Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум
Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы сотрудничества
Реализация 11 федеральных экопроектов окажет положительное влияние на инвестиционный климат региона и качество жизни в ДФО.
Международное научно-техническое сотрудничество со странами АТР.
Евразийский вектор – прорыв в будущее
Развитие сотрудничества в научной сфере между государствами на всех уровнях позволит обеспечить максимизацию эффектов как экономических, так и социокультурных. Опираться лишь на собственные силы больше нельзя.
Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и перспективы развития делового сотрудничества
Потенциал сотрудничества во многом остается недоиспользованным. Ищем механизмы стимулирования развития.
Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров
Как видят в Азии результаты поворота России на Восток? Какая Россия востребована в АТР?
Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество образования?
Бизнес в ДФО сталкивается с нехваткой специалистов.
Какие кадры нужны бизнесу?
Как заинтересовать в обучении в местных вузах?
Как удержать выпускников на Дальнем Востоке?
Международный медицинский кластер: быть или не быть?
Его создание во Владивостоке позволит развивать отечественное здравоохранение и обслуживать спрос в АТР на медицинские услуги. Рост медицинского туризма в Китае и на Дальнем Востоке России.
Создание городов будущего: с чего начать?
Качественное изменение дальневосточных городов и создание в них современной среды.
Что такое город будущего.
Во Владивостоке в пятый раз пройдет Восточный экономический форум
Бизнес-диалоги
• Россия – Китай
• Россия – Япония
• Россия – Индия
• Россия – АСЕАН
(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)
• Россия – Республика Корея
Культура
«Боттичелли. Выставка одного шедевра из собрания галерей Уффици»
КОГДА: 3 – 8 сентября, 10.00 – 18.00.
ГДЕ: Корпус А, уровень 6, офис «Сбербанк».
«Кино под открытым небом»
Министерства культуры
КОГДА: 3 – 8 сентября, 19.30 – 23.00.
ГДЕ: Остров Русский, кампус ДВФУ, выставка «Улица Дальнего Востока».
Фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат с 2017 по 2019 год, лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче», «Вечер индийского кино».
Экспозиция «Владивосток.
Время крепости»
КОГДА: с 4 сентября, 10.00 – 19.00.
ГДЕ: Музей города (ул. Петра Великого, 6).
Новая экспозиция – история и феномен крепости.
«Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа»
КОГДА: С 4 сентября, 11.00 – 19.00.
ГДЕ: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12).
Камерная выставка – женские ювелирные украшения Древнего Рима от I века до н. э. до III века н. э.
«Сочинение по картине. «Опять двойка» из собрания Третьяковской галереи»
КОГДА: С 4 сентября, 11.00 – 19.00.
ГДЕ: Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12).
Картина Федора Решетникова представлена во Владивостоке впервые. Проект предложит по-новому посмотреть на нее: в экспозиции представлен контекст эпохи первого послевоенного десятилетия в цифрах и датах, произведениях литературы и предметах быта.
Премьера. Людвиг Минкус –
«Дон Кихот», балет в трех действиях
КОГДА: 4 сентября, 19.00 – 22.00.
ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).
Гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
КОГДА: 5 сентября, 19.00 – 22.00.
ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).
Джузеппе Верди – «Аида»
КОГДА: 7 сентября, 17.00 – 21.00.
ГДЕ: Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20).
Знаменитое произведение в классическом прочтении и масштабных декорациях. Симфонический оркестр, хор, балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра. Дирижер – Павел Смелко.
Спорт
Международный турнир по игре го
КОГДА: 3 сентября, 8.00 – 0.00.
ГДЕ: Остров Русский, «Улица Дальнего Востока», площадка Российской федерации го.
Забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока
КОГДА: 4 сентября, 5.00 – 9.00.
ГДЕ: Остров Русский, океанариум.
Более 500 участников форума и жителей Приморья выйдут на старт дистанций 1 и 5 км. Старт в 7.00.
Российско-японский Дом сумо
КОГДА: 4 сентября, 8.00.
ГДЕ: Остров Русский, «Улица Дальнего Востока».
В течение трех дней работы ВЭФ – поединки сильнейших сумоистов мира.
Мировой тур по керлингу WTC Pacific Ocean Cup
КОГДА: 4 сентября, 10.00 – 16.00.
ГДЕ: Ледовая арена Ice Tiger, Владивосток, 3-я Поселковая ул., д. 20. Этап среди смешанных пар. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.
Футбольный матч «Луч» (Владивосток) – «Кобальт» (Осака)
КОГДА: 4 сентября, 19.00 – 21.00.
ГДЕ: Стадион «Динамо», Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 1.
Парусная регата в классе «Плату-25»
КОГДА: 5 сентября, 10.00 – 17.00.
ГДЕ: Остров Русский, бухта Аякс.
Лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России – всего 14 команд.
Кроме того
Международный турнир по мас-рестлингу (якутская борьба).
Бейсбольный турнир на Кубок ВЭФ.
Турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России и премьер-министра Японии.
Открытый международный Восточный кубок по баскетболу 3х3.
Соревнования по гребле на лодках «Дракон».
Источник: forumvostok.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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