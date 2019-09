Бюст Саманты Фокс и улыбка Юры Шатунова: Какие плакаты висели на стенах советских квартир

Ковры на стенах - для шумоизоляции, а плакаты... Наверное, все-таки для красоты, чтобы хоть как-то украсить свою квартиру или свой бывший детский, а после уже подростковый уголок. А вот какие плакаты висели на стенах среднестатистического жителя Советского Союза или первых лет после развала СССР, мы решили спросить у слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm).

Шварценеггер, Сталлоне, Норрис

Эпоха видеосалонов подарила подрастающему поколению новых героев. У кого-то со стены сурово глядел, увешанный оружием, как новогодняя елка, Арнольд из фильма «Коммандо». Или тот же Шварценеггер, но в темных очках, кожаной куртке и зловещей надписью «Терминатор» внизу.

Кто-то предпочитал Марриона Кобретти - или просто Кобру - персонажа Сильвестра Сталлоне. Хотя у многих Сталлоне был с пулеметом наперевес, с перекошенным лицом из «Рэмбо-2» или на коне с гранатометом за спиной с сопровождающей надписью «Rambo in Afganistan» - «Рэмбо в Афганистане».

Ван Дамм, Брюс Ли, Джеки Чан

Отдельные плакаты были посвящены восточным единоборствам и героям фильмов, где оружие вполне заменяли ноги и руки. Вне конкуренции, конечно, был Брюс Ли. И хотя за свою короткую жизнь он снялся всего в пяти фильмах, где играл главные роли, в этих картинах можно было найти столько впечатляющих кадров - хоть всю комнату обвешай. Вот Брюс в коронной стойке и с четырьмя кровавыми полосками на груди. Вот с нунчаками. Вот на фоне Колизея стоит напротив Чака Норриса. А вот и прыжок Брюса. Вариантов с его изображениями было огромное количество - просто выбирай.

Плакаты с Шо Косуги были однотипными - на них был изображен замотанный с ног до головы в черное ниндзя. Иногда для живости как элементы оформления добавляли сюрикены, катаны и уже упомянутые нунчаки.

Брюсселец Жан-Клод Ван Дамм - редкое исключение для героя боевиков: его можно было встретить как в комнатах мальчиков, так и девочек. Пацаны обычно выбирали фотографии, где Ван Дамм демонстрировал свою знаменитую растяжку, а у девочек был улыбающийся Жан-Клод, хвастающийся внушительным бицепсом.

Сабрина или Сандра

Западные певицы тоже частенько украшали советские квартиры. И если экс-солистка «Арабесок» Сандра или немка Си Си Кетч попадали на стены благодаря музыкальному вкусу хозяина или хозяйки, то Саманта Фокс и Сабрина выбирались исключительно из-за эффектных форм. Совсем уж откровенные фото с грудью, которая просвечивала сквозь мокрую майку, кое-кому приходилось вынимать из мусорного ведра, куда плакат со словом «Срамота!» отправляла мама. Поэтому пацаны чаще всего выбирали нейтральный вариант - либо бикини, либо расстегнутая на модели рубашка.

Каждый мог выбрать плакат по вкусу. А если никто не нравился, можно было повесить репродукции картин известных художников из журнала. Фото: twitter.com/samfoxcom

Бойз-бэнды

«Ласковый май», «Маленький принц», «Комиссар» - это из наших. Take That, New Kids on the Block, East17, Backstreet Boys, Boyzone - это из иностранных. Все это - типичное украшение стен комнаты, в которой подрастала девочка.

Молоденькие мальчики, белозубо улыбаясь, призывно смотрели со стен. Те, кто предпочитал импортозамещение, получали Юру Шатунова.

Фото: shatunov.com

Японки в бикини

Практически каждый второй в нашем импровизированном опросе вспомнил про плакаты с японкой-кореянкой в бикини. Неизвестные модели в купальниках стояли на фоне моря, пальм, лазурного неба и… всё. Просто стояли. Откуда брались такие плакаты, так никто и не вспомнил: «Где-то купили».

А ТАКЖЕ

- Звезды зарубежного кино - Бельмондо, Делон, Челентано.

- Таблички, «взятые» с улицы, - «Выхода нет», «Не влезай - убьет», «Хлеба к обеду в меру бери».

- Рекламные плакаты висели, как правило, не в квартирах, а на предприятиях - «Летайте самолетами «Аэрофлота», «Часы «Слава» и пр.