Заслуженный артист России и народный - Болгарии скончался 6 ноября 2016-го. Но о нем помнят не только на родине, но и в тех странах, с которыми этого удивительного человека связывала большая творческая судьба.

Россия здесь - на первом месте.

Жюри Международного конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» - уникальный фестиваль теперь носит имя Иосифа Кобзона - учредил премию Бисера Кирова. (В своё время эта идея была согласованна с Иосифом Давыдовичем.)

А первыми лауреатами стали солист народного ансамбля эстрадной песни "Галатея" культурного комплекса "Корабел" из Севастополя Артем Федоров (2018) и композитор Андрей Батурин (2019).

Бисера Кирова с «Комсомолкой» связывали тёплые (взаимные!) дружеские чувства. Только в последние годы знаменитый певец дал нам более десятка интервью - не только на музыкальные, но и на политические темы. Артист и дипломат дважды приезжал в гости к нам в редакцию - мы записали с ним две передачи на Радио «Комсомольская правда».

Кстати, как рассказали нам друзья Бисера, в день рождения певца на болгарском радио прозвучат и записи русских песен в его исполнении. А прямо здесь - ссылка на нашу публикацию, где можно послушать и программу Радио «Комсомольская правда» - с участием Бисера Кирова.

На фестивале «Красная гвоздика» имени Иосифа Кобзона учредили премию Бисера Кирова

ЗВОНОК В БОЛГАРИЮ

Митка Кирова, вдова певца:

Митка Кирова, вдова певца: “У Бисера была большая любовь - к Советскому Союзу, к России” 00:00 00:00

У Бисера была большая любовь - к Советскому Союзу, к России

- Митка, здравствуйте, это Александр Гамов - из Москвы, из "Комсомольской правды".

- Да, я знаю ваше имя, знаю,что вы - самый хороший друг Бисера. В этот момент я на кладбище...

- Где похоронен Бисер и его дочь.

- Да. И в день рождения Бисера я хочу быть здесь.

- Мы сегодня его вспоминаем...

- Спасибо большое.

- И я готовлю материал о Бисере. Он у нас в "Комсомолке" бывал, пел, рассказывал... И Бисера хорошо помнят и любят.

- Вам спасибо за то, что вы делаете. Спасибо, что мне позвонили.

- Вы можете сейчас обратиться к россиянам, которые помнят и любят Бисера Кирова. Что бы вы хотели сказать русским и советским людям?

- У Бисера была большая любовь - к Советскому Союзу, к России.

- Спасибо. Привет Болгарии.