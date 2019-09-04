2019-09-04T15:38:26+03:00
Происшествия

В Москве из-за пожара в 6-комнатной квартире известного художника пострадали 2-летние близнецы

Экспертам предстоит выяснить, что стало причиной пожара в огромной квартире в самом центре Москвы
Наталия ЕРОШКИНА
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Михаил Шаньков - член Российской Академии ХудожестМихаил Шаньков - член Российской Академии ХудожестФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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57-лений Михаил Шаньков - член Российской Академии Художеств, живописец, портретист широко известный как на родине, так и за её пределами. Во время его очередной поездки за границу в 6-комнатной квартире художника, расположенной в центре Москвы, вспыхнул пожар. В этой квартире на улице Чаплыгина, неподалёку от Театра Современник. проживают так же 29-летний сын Михаила Фёдор и его супруга Анастасия. Именно она забила тревогу и вызвала пожарных. Всё случилось 2 сентября около 16.30, многих соседей ещё не было дома. Перепуганная девушка звонила во все службы, вскоре к дому прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи и 6 пожарных машин.

— Можете представить моё состояние в этот момент. Михаила Юрьевича в России сейчас нет. Всеми вопросами занимается Фёдор, это их квартира. — рассказала kp.ru Анастасия.

Из горящего дома спасатели вынесли двух близняшек, девочкам 2.5 года. Малышки успели надышаться дымом и были доставлены в Филатовскую городскую клиническую больницу для наблюдения. Квартира художника сильно пострадала. По данным источника в МЧС площадь пожара составила около 50 кв. метров. Все комнаты была залиты водой и пеной в процессе тушения пожара, многие вещи пострадали, но оценить ущерб ещё предстоит.

Предположительной причиной пожара назвали замыкание, которое произошло на чердаке дома прямо над квартирой художника. Но для подтверждения этой версии специалисты должны провести ряд экспертиз.

Пожар на Чаплыгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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