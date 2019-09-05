"Губы как у Сергея Зверева". Над Смоловым пошутили после приезда в Шотландию

Футболисты сборной России прибыли в Шотландию, где сыграют завтра, 6 сентября, матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. На погоду в Глазго отреагировал у себя в личном Инстаграме форвард нашей команды Федор Смолов, который попал в список игроков, готовящихся к игре в Глазго.

— Коротко о погоде в Шотландии, — гласит подпись к фотографии, которую выложил у себя в соцсети Смолов.

На кадре у футболиста губы сложены "уточкой". Что и подметили комментаторы. В частности, экс-игрок национальной команды Александр Кержаков пошутил над Смоловым, написав в комментарии:

- Губы как у Сергея Зверева.

smolovfedor_10 Коротко о погоде в Шотландии

Как ожидается, в день матча в Глазго будет около 15 градусов тепла и небольшой дождь.

Матч Шотландия - Россия пройдет в пятницу, 6 сентября, в Глазго. И начнется в 21:45 по московскому времени. После четырех игр отбора Евро-2020 российская сборная идет на 2 месте в группе с 9 очками. У Шотландии - 6 баллов и 4 место в группе.