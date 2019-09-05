2019-09-05T08:31:55+03:00
Спорт

"Губы как у Сергея Зверева". Над Смоловым пошутили после приезда в Шотландию

В пятницу наша сборная сыграет важный матч отборочного турнира Евро-2020
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Форвард сборной России Федор Смолов.Форвард сборной России Федор Смолов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Футболисты сборной России прибыли в Шотландию, где сыграют завтра, 6 сентября, матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. На погоду в Глазго отреагировал у себя в личном Инстаграме форвард нашей команды Федор Смолов, который попал в список игроков, готовящихся к игре в Глазго.

— Коротко о погоде в Шотландии, — гласит подпись к фотографии, которую выложил у себя в соцсети Смолов.

На кадре у футболиста губы сложены "уточкой". Что и подметили комментаторы. В частности, экс-игрок национальной команды Александр Кержаков пошутил над Смоловым, написав в комментарии:

- Губы как у Сергея Зверева.

smolovfedor_10smolovfedor_10
Коротко о погоде в Шотландии
36475 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как ожидается, в день матча в Глазго будет около 15 градусов тепла и небольшой дождь.

Матч Шотландия - Россия пройдет в пятницу, 6 сентября, в Глазго. И начнется в 21:45 по московскому времени. После четырех игр отбора Евро-2020 российская сборная идет на 2 месте в группе с 9 очками. У Шотландии - 6 баллов и 4 место в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия – Аргентина 4 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Баскетбол, матч Россия - Аргентина 4 сентября 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч первого группового этапа Кубка мира по баскетболу 2019
Новости 24
В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на рейс пилота
Три крупных банка инвестируют в малмыжский проект
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
Малайзийский премьер засомневался в нейтральности расследований по MH17
Несколько миллионов номеров телефонов пользователей Facebook утекли в Интернет
Абэ планирует обсудить с Путиным проблему мирного договора
Захарова назвала памятные мероприятия в Польше «колоссальным информационным фейком»
Власти Сочи нашли жилье для выселенного из пансионата онкобольного
Тегеран осудил решение США расширить санкции против Ирана
США и Китай договорились продолжить торговые переговоры в октябре
«Это уже заезженная пластинка»: Захарова прокомментировала продление антироссийских санкций ЕС
Трамп: «Дориан» пройдет через Флориду, затронув Джорджию и Алабаму
В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3»
Лавров: Называть Китай «старшим братом России» неправильно
Вор, укравший телефоны у Бондарчука и Миронова, показал необычную татуировку
Соловьев: Украину ждут новые войны
Аквалангист чудом выжил, случайно выстрелив себе в голову из гарпуна
США до конца года испытают свою новую ракету, ранее запрещенную ДРСМД
Инициативы Валерия Лимаренко вывели Сахалин в лидеры России по числу мер социальной поддержки
В новых машинах появятся «напоминалки» о ребенке в салоне
Эрдоган: Российские С-400 усилят безопасность Турции
В Минске объяснили причину укрепления границы Белоруссии с Украиной
Журналисты нашли секретную базу спецназа США в Эстонии
Парламент Британии рассмотрит законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС
ЕС приостановил импорт фруктов и овощей из Украины
В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис
Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве
Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств