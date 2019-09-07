Яну бросил папа, она теряет глаз, на очереди – жизнь…

- Убраться из больницы – вот моя мечта! – смеется уставшая от лечений, но не побежденная Яна. – Надоели капельницы! Хочу к друзьям! А еще я в этом году пойду в первый класс… И вообще, все будет хорошо!

Рядом сидит погасшая мама с исплаканной улыбкой. И ей, увы, не до веселья.

Еще год назад у Анастасии было все идеально: любимый муж, здоровая дочка, интересная работа и хорошая зарплата. А потом всего этого разом не стало. Сначала заболела Яна. Опухоль на глазу. «Доброкачественная!» – отмахнулся беспечный доктор и вторым взмахом выкромсал то, что на гистологии оказалось «рабдомиосаркомой». То есть опухолью, трогать которую без химической подготовки все равно, что тыкать медведя бамбуковыми палочками. «Медведь взревел» - анализы показали катастрофу, начался экстренный курс химиотерапии. А родителям Яны неофициально пояснили, что на родине – в Алма-Ате - у девочки шансов нет, нужно ехать в Москву. Ехать, так ехать! Решили, что сопровождать Яну будет папа, потому что зарплата у мамы больше. И пока папа в Москве будет выхаживать дочку, мама приложит все усилия для того, чтобы заработать на лечение и реабилитацию! Решено! Расконсервировали отложенное «на черный день». Оплатили лечение в московском НИИ детской онкологии и гематологии… Но, как оказалось, тот день был еще не донца «черным»!

- Владимир, отец девочки, ушел от нас через полгода – сухо отрезает Настя. – «Больничный роман». Оказывается, бывает и такое. А лечение, которое Яна прошла за эти полгода, увы, не помогло. В мае случился рецидив, и вот мы снова в больничной палате. Только теперь я уже не могу зарабатывать. Сижу с дочкой. Деньги кончились. На оплату нового курса химии требуется 500 000 рублей. Из них собрано меньше половины 188 000. И помочь нам некому.

Маме не до оптимизма, ведь сейчас ее осиротевшей семье не на что жить, не то, что лечиться. И при этом, дочери грозит минимум удаление глаза. Но, если найдутся средства, шанс и выжить, и спасти глаз все еще есть! Пожалуйста, помогите!

Дополнительные вопросы можно задать, позвонив в фонд по телефону: +7 (495) 980-53-77, +7 (495) 585-41-01.

Можно отправить смс на короткий номер 3443 с текстом: «Настенька пробел cумма пробел Яна». Например, Настенька пробел 300 пробел Яна».

Также пожертвование можно сделать на сайте фонда на странице Яны

Счет

Получатель: Благотворительный фонд помощи больным детям с онкологическими заболеваниями «Настенька»

Адрес: Россия, 115478, Москва, Каширское шоссе, дом 23, эт. 2, пом. VI, комн. 33

ИНН: 7724239357

КПП: 772401001

Банк ПАО АКБ «Авангард», г. Москва

Счёт №: 407 038 105 000 200 000 14

Кор. счёт: 301 018 100 000 000 002 01

БИК: 044525201

Цель взноса: благотворительное пожертвование для Яны Щепель