Вдарим рок: победители регаты на кубок фонда «Росконгресс» определились на ВЭФ-2019

С 5 по 6 сентября в бухте Аякс проходила четвертая регата на кубок Росконгресса в классе Plato-25. На старт вышли лучшие профессиональные гонщики Дальнего Востока и экипажи из других регионов России - всего участвовало 14 команд.

В Приморье яхты класса Plato-25 называют в честь известных рок-групп. Так, за кубок сражались монстры мировой рок-музыки. Места распределились следующим образом: почетную «бронзу» завоевала яхта Metallica, второй место у «Апекс-ДВ» (яхта ZZ Top), «золото» регаты забрал экипаж команды Fesco (яхта Depeche Mode).

Экипаж команды Fesco (яхта Depeche Mode). Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- Было много сильных соперников, шла напряженная борьба, но мы смогли победить. Соревнование очень динамичное, поэтому здесь важна тактика и слаженность команды. Победа для нас очень дорога, - рассказал Валерий, капитан команды Fesco.

Также в рамках ВЭФ-2019 наградили победителей гонки «1000 миль». Яхтсмены стартовали из китайского города Циндао и за восемь дней добрались до Владивостока. Третье место завоевал экипаж из Южной Кореи, второе отошло КНР, «золото» взяла команда «Росконгресс».

Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

- 1000 миль - это здорово! Это неработающие телефоны, это полная изоляция. Ты просто отключаешься и получаешь удовольствие от стихии. В этом году было достаточно спокойное море, но под конец дул очень слабый ветер и мы застряли метрах в 500 метрах от финиша, а течение понесло нас назад. Мы чувствовали поддержку с берега и это было очень приятно, - поделился Илья Ермаков, капитан команды «Росконгресс».