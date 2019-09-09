Шесть домов СУ-155 будут достроены до конца 2019 года

Ключи от своих квартир получат 1,6 тыс. семей – дольщиков обанкротившейся компании.

В частности, в ноябре будет сдан дом СУ-155 в Новых Черемушках в Москве. Об этом рассказал 6 сентября Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко в ходе осмотра строительной площадки. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, Заместитель Министра строительства и ЖХК Никита Стасишин, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, а также представители застройщика «РК Строй» и генерального подрядчика.

«В ноябре мы встречаемся на этой стройке, то есть объект уже должен быть достроен. И в ноябре смотрим второй этап по выдаче ключей», - сказал Виталий Мутко на встрече с пайщиками.

На сегодняшний день на стройке задействовано 1039 рабочих. В завершающей стадии находятся фасадные работы, работы по автопаркингу, внутренняя отделка, монтаж лифтового оборудования. На финальном этапе работы по прокладке наружных инженерных сетей, внутренних инженерных коммуникаций: горячее и холодное водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция.

Общая жилая площадь дома составляет около 40 тысяч квадратных метров. Объект включает в себя три секции (башни) по 37 этажей, расположенные на общей стилобатной части со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 210 машино-мест. В данном жилом комплексе приобрели квартиры 336 пайщиков. «РК Строй» ежемесячно проводит встречи с пайщиками, на которых представители компании доводят до участников строительства информацию о ходе строительных работ.

Завершением строительства 130 многоквартирных домов группы СУ-155 в 14 регионах страны занимается «РК Строй» - дочерняя компания Банка ДОМ.РФ. На сегодняшний день завершено строительство 120 многоквартирных домов, ключи от своих квартир получили 26 тысяч семей – участников долевого строительства в Ивановской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Еще по 4 домам дольщикам выплачены компенсации.

В 2015 году в результате ухудшения финансового состояния застройщики группы компаний СУ-155 оказались неспособны исполнить свои обязательства перед 30 тысячами граждан, вложивших денежные средства в строительство 145 жилых домов в 14 регионах России. В соответствии с решениями, принятыми Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, в целях восстановления нарушенных прав дольщиков СУ-155, банку «Российский капитал» (сейчас Банк ДОМ.РФ) было поручено организовать завершение строительства объектов группы компаний СУ-155. Восстановление прав дольщиков СУ–155 — уникальный для России пример достройки государством жилых домов: долгое время компания являлась крупнейшим девелопером на рынке.