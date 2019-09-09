Мутное голосование Навального

Стремление Алексея Навального поджать под себя всю протестную волну ожидаемо вызвало недовольство его же вчерашних союзников — от Михаила Ходорковского и Дмитрия Гудкова до записного диссидента Подрабинека. То, что было призвано объединить всю оппозицию, в результате всех рассорило — чуть ли не ежедневно возникает очередная концепция, «как вести себя настоящему оппозиционеру на выборах». И теперь все оппозиционеры недовольны не только Навальным, но еще и друг другом, а их электорат накануне судьбоносных, как ему представляется, выборов метался в недоумении — что же делать-то. Бойкотировать? Голосовать умно, то есть по Навальному? Голосовать «сердцем» как советует Ходорковский? Разумеется,тут же послышались обвинения на тему, кто предал гипотетическую революцию.

Навальный не мог не понимать, к чему приведет его вроде бы умное, а на деле мутное голосование. Кто из либералов согласится голосовать за отмороженных сталинистов, которых в массе предлагает Навальный? На эфире Евгении Альбац на «Эхе Москвы» он предложил ей, например: «Нет, вы не будете бойкотировать, я вас смогу убедить до 8 сентября участвовать в «умном голосовании». У вас Тверской район. Вам-то зачем бойкотировать. Вы живете в округе, где депутат действующий коммунист. Шувалова. Она отличный депутат. Вы посмотрите, как она просто громит «единороссов». Она совершенно не боится ругаться с Шапошниковым. Она ругается с Собяниным». Это заявление — просто издевка. Только чистая и беспримесная материнская любовь Альбац к Навальному не позволила ей поступить в ее духе - обрушиться на собеседника со всей пролетарской ненавистью, как она обычно делает в таком случае. Елена Шувалова — депутат по округу 44, где живет Альбац. Но она человек твердых коммунистических убеждений, настоящая сталинистка, по меркам Альбац и ее единомышленников.

Это называется — провокация, Навальный реально нарывался на конфликт всех оппозиционеров со всеми. И своего он добился — вместо того, чтобы обсуждать стратегию действий на последующих выборах, несистемщики и их сторонники обсуждают «насущный» вопрос, допустимо ли голосовать за идеологических врагов назло власти, а попутно еще и припоминают старые обиды и ошибки друг другу. Натуральная война всех против всех получилась. Все разругались и вместо того, чтобы решительно объединиться столь же решительно размежевались.

Возникает только один вопрос — намеренно это сделал Навальный или нет? Если просто так совпало, то стратегия получилась откровенно идиотская. Если стратегия была придумана осознанно, то она не столь уж наивна. Поскольку по итогу Навальный приобрел два ценных ресурса, годящихся для продажи.

Первый: это ценная база радикально настроенных протестантов, которых его коллеги зазывали на нелегальные сборища в центре столицы. Но помимо этого, есть еще и реальные подписанты за кандидатов Навального . Это настоящая база данных, которую можно разменять на множество «ништяков» от коррумпированных силовиков. Можно получать от них сливы против конкретных бизнесменов и публиковать их в качестве «сенсационных антикоррупционных расследований». Если, разумеется, бизнесмены не образумятся и не откатят предварительно Навальному относительно небольших денег. Это, по сути, и есть бизнес ФБК — взять значительную фигуру федерального или регионального масштаба, лучше всего политика, немного покопать про его недвижимость, а потом связать его с крупным бизнесменом и кричать «Коррупция во власти». Метод работает безотказно, но для реального успеха нужны и вкрапления реальных фактов, а взять их можно только у силовиков или в Счетной палате. Кудрин Навальному данных не даст ни при каких обстоятельствах. Тут у Навального, который долгое время делал свои «расследования», например, знаменитое по «делу «Транснефти», основываясь на данных СП, случился полный облом. Значит, нужна новая крыша: данные от силовиков, а они не будут ими делиться за просто так, нужно что-то дать взамен. У Навального теперь есть товар — обновленная и дополненная база контактов всей несистемной либеральной оппозиции — кто готов пойти на митинг и подраться с полицией. Полный и исчерпывающий перечень революционеров и прочих радикалов, вроде «Фракции Красной Армии» Баадера-Майнхоф из бывшего ФРГ.

Есть и второй вариант применения «умного голосования». Бенефициарами голосования по Москве стала только одна политическая сила — Коммунистическая партия. Получается, Навальный осознанно выступал в поддержку КПРФ. 35 из 45 поддержанных Навальным в Москве кандидатов — коммунисты. Конечно, Зюганов в симпатиях Навальному не признается никогда (хотя почему бы и нет — ходили же эсеры в 2011-2012 году с белыми ленточками — символом тогдашнего протеста). А вот его региональные коллеги уже готовы на противоестественный для них союз с Навальным. Валерий Рашкин — глава московского горкома КПРФ — в эфире телеканала «Дождь» назвал Навального «умницей» и «стратегом». «Зная его желание разрушить монополию «Единой России», он абсолютно правильно озвучил предложение поддержать сильную команду, сильных кандидатов», - заявил главный коммунист Москвы.

Получается, что «умное голосование» - реальный политический товар, на который имеется спрос. И покупатель бренда уже понятен. КПРФ, воодушевленная результатами региональных выборов осенью 2018 года, когда коммунисты выиграли выборы в Хакасии и едва не закрепили успех на выборах в Приморье и Владимирской области, рассчитывают повторить свой успех и в других регионах. А для этого им нужна консолидация протестного голосования, в том числе и либерального электората. Навальный может помочь им отмобилизовать протестных избирателей, при этом сами коммунисты будут как бы и ни при чем. Зато серьезным региональным бизнесменам они могут дать гарантию избрания если не на губернаторский пост (тут все-таки внимание Москвы больше, да и соперники посолиднее), то в депутаты законодательного собрания Н-ской области — уж точно. Требуется только региональная столица с интеллигенцией в состоянии фрустрации и студенческой молодежью, неохваченной полезной деятельностью, да пара лозунгов типа «ни одного голоса единороссам». Вуаля, бизнесмен Иванов, хозяин фабрики по производству табака, а также лоббист федеральной ФПГ, присутствующей в регионе, Петров предложены «умным голосованием» как честные и принципиальные коммунисты и радетели за дело трудового народа (вторая формулировка - это обычный «товар» КПРФ — они так и думские мандаты Ходорковскому в начале 2000-х продавали).

В таком случае, выходит, что Навальный совсем не наивный мечтатель, а его стратегия — совсем не ошибка, которая расколола оппозицию. В регионах оппозиционерам не до бесконечных дрязг на тему «кто кому сталинист», сказали из Москвы, что Навальный рекомендовал голосовать за Иванова с Петровым — так и проголосуют.

Впрочем, это продукт побочный. Коммунистам можно прозрачно намекнуть, мол, с Навальным иметь дело — себе дороже. А вот база данных потенциальных радикалов — идея поинтереснее. Навальный и его ближайшие соратники — натурально выходят коллективным провокатором Азефом. Вывели людей на площадь под камеры спецслужб, а предварительно еще и собрали паспортные данные тех, кого вывели на площадь. Цена вопроса небольшая — несколько суток отсидеться в спецприемнике, пока верные хомячки прут на цепи ОМОНа и тусуют по отделениям полиции. И если завтра условный Ходорковский задумает устроить в России настоящий майдан — всего-то и остается спецслужбам набрать номер Навального и спросить «Уважаемый Алексей Анатольевич, не могли бы вы выслать обновленный файл «радикальная оппозиция-2019»?»