Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

"После тюрьмы мне предложили контракт в Динамо": Российский футболист рассказал как вернуться в профессиональный футбол после отсидки

Максим Молокоедов рассказал, как начальник чилийской тюрьмы отпускал его играть за свой клуб, как тренер национальной команды Чили увидел в нем талант, и как Кокорину и Мамаеву можно вернуться на прежний уровень