2019-09-09T18:33:32+03:00
Спорт

Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

Впереди только Джокович, Надаль и Федерер
Сергей КИРИЛЛОВ
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До «большой тройки» Медведеву, правда, по очкам давольно далеко, но по игре он все ближе и ближеДо «большой тройки» Медведеву, правда, по очкам давольно далеко, но по игре он все ближе и ближеФото: REUTERS
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В воскресенье завершился последний турнир «Большого шлема» в этом году. В пятисетовом финале US Open Рафаэль Надаль победил нашего Даниила Медведева. Но испанец все равно не дотянулся до лидера сезона Новака Джоковича, зато россиянин впервые переместился на 4-ю строчку мирового рейтинга. До «большой тройки» Медведеву, правда, по очкам давольно далеко, но по игре он все ближе и ближе.

Рейтинг АТР от 9 сентября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095

7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420

8 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 3375

9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810

10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…

38 (43). Андрей Рублев (Россия) — 1236.

Кстати, Надаль выиграл уже 19-й титул турнира «Большого шлема» в карьере, больше только у Федерера.

Титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде у мужчин

Роджер Федерер — 20

Рафаэль Надаль — 19

Новак Джокович — 16

Пит Сампрас — 14

Бьорн Борг — 11

Джимми Коннорс, Иван Лендл, Андре Агасси - 8

ИСТОЧНИК KP.RU

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