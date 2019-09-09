Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира
В воскресенье завершился последний турнир «Большого шлема» в этом году. В пятисетовом финале US Open Рафаэль Надаль победил нашего Даниила Медведева. Но испанец все равно не дотянулся до лидера сезона Новака Джоковича, зато россиянин впервые переместился на 4-ю строчку мирового рейтинга. До «большой тройки» Медведеву, правда, по очкам давольно далеко, но по игре он все ближе и ближе.
Рейтинг АТР от 9 сентября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9865 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5235
5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4575
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4095
7 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 3420
8 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 3375
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2810
10 (10). Роберрто Баутиста-Агут (Испания) — 2575…
38 (43). Андрей Рублев (Россия) — 1236.
Кстати, Надаль выиграл уже 19-й титул турнира «Большого шлема» в карьере, больше только у Федерера.
Титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде у мужчин
Роджер Федерер — 20
Рафаэль Надаль — 19
Новак Джокович — 16
Пит Сампрас — 14
Бьорн Борг — 11
Джимми Коннорс, Иван Лендл, Андре Агасси - 8
ИСТОЧНИК KP.RU