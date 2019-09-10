Жириновский - опять за русских, а Зюганов — за прожиточный минимум в 25 000 рублей

Загорелые, бодрые депутаты спешили в зал заседаний.

- Где отдыхали? - допытывались журналисты.

- Не отдыхали мы, работали в регионах! - отмахивались народные избранники.

Вот через зал прохромал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

- Травму получил в спортзале, надо осторожней с тренажерами, - посетовал он.

«ВЫИГРАЛИ ВЫБОРЫ?! ДА ВЫ КОНКУРЕНТОВ ЗАЧИСТИЛИ!»

На этом отпускные признания закончились - Госдума открыла осенний полит-сезон. На первое заседание пришли 425 депутатов. Прогульщиков оказалось 25. Спели гимн, и понеслось. К трибуне по очереди пошли лидеры фракций - все с поствыборной лихорадкой. Не остыли от Единого дня голосования 8 сентября.

- Вы говорите, что выиграли все выборы губернаторов, - начал задирать единороссов лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - Так вы зачистили все поле! Убрали конкурентов! Нас заставили своих кандидатов не выставлять или заменить!

- Мы в Туве выборы вообще не признаем! Татарстан меня полностью поразил! Следствие будет разбираться! - грозил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

- Народ сделал свой выбор! - спокойно парировал глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

"КАЗНА ПУХНЕТ, А НАРОД БЕДНЕЕТ"

Зюганов требовал встречи с Путиным.

- У нас столько денег, сколько никогда не было. Сидим на горе золота, как собака на сене! Профицит бюджета - 2 триллиона рублей, Фонд национального благосостояния - 7,8 триллиона, золотовалютные резервы — рекорд, 530 миллиардов долларов. Банки пухнут от денег, а обнищание населения продолжается! - заявил Зюганов и потребовал установить в России прожиточный минимум в 25 тысяч рублей.

- Я доложу президенту о желании лидеров фракций с ним встретиться, - пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

- Русские области вымирают ударными темпами! 200 тысяч человек потеряли уже в этом году. 22 миллиона потеряем, начиная с 1991 года. Нам некому будет держать эти просторы в единстве! - продолжал громыхать Зюганов.

- Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! - не останавливался Жириновский. - Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русских парламент, а раздаете национальным регионам больше. И налогов берете с них — меньше. Живите, расцветайте, стройте больше мечетей. А это деньги страны всей!

- Давайте здесь не будем делить людей по национальности и вероисповеданию! - пришлось вмешаться Володину. - Я — русский, имею право это сказать!

ЛЮБА, БРАТЦЫ, ЛЮБА!

После такой разминки депутаты проголосовали за создание Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Такая же комиссия уже работает в Совфеде, но в Госдуме решили: нужна своя.

- Навальный авантюрист! Он завербован в Йельском университете, но уже не вы его убираете, Запад его убирает! Теперь ставка на Любу, она будет командовать всеми вами! - обрисовал политическую диспозицию Жириновский.

- Навальный, я когда на него смотрю, - это молодой Ельцин, только трезвый, - поддержал Зюганов.

- Вы сами себе могильщика создаете в лице Навального. Теперь вот Любу выбрали, - Жириновского решительно невозможно было остановить. - Зачем вы запрещаете протестные акции?! Арестовываете, бьете людей дубинками. Не надо запрещать, тогда люди перестанут на митинги ходить!

- А про какую Любу вы все говорите? - поинтересовался у Жириновского Володин.

- Соболь! - закричали из зала.

- Люба, братцы, Люба, - пошутил депутат-единоросс Андрей Исаев. - Мы знаем о тренингах для оппозиции и о деньгах, которые для них чуть ли не чемоданами возят сюда.

- Говорите Навальный завербован, Люба эта... Вот пусть комиссия и разберется, - заключил Володин. - Если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы!