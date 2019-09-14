Миллионер-убийца сбежал от полиции, переодевшись в женское платье

16 сентября в США должны огласить приговор по довольно необычному делу. На скамье подсудимых - американский миллионер, 54-летний Питер Чедвик.

А началась эта история еще 2012 году.

«Они забрали ее, они забрали ее!» - мужчина на том конце провода явно был в панике. Диспетчер «911» долго пытался понять, что происходит и кто кого забрал.

«Мужик, который залез ко мне в дом, - объяснял испуганный человек. - Он привез меня сюда. И у него есть друг... По-моему, они направляются в Мексику. Они убили мою жену».

В службе спасения отследили геолокацию звонка. Он был сделан с автозаправки в шести километрах от мексиканской границы. Звонивший оказался инвестором из Калифорнии Питером Чедвиком.

Детей из школы никто не встретил

За день до этого звонка, 10 октября 2012 года, в полицию обратилась соседка семьи Питера Чедвика и его супруги, уроженки Малайзии Кви Чу Лим. Двух сыновей этой пары никто не встретил из школы. И это было странно, учитывая, какая Кви Чу Лим заботливая мать. Оба родителя не отвечали на звонки. А в доме, куда соседка привела детей, похоже, накануне что-то произошло. На кухне явно собирались готовить обед, лежали нарезанные овощи, при этом ванная комната была засыпана осколками разбитой вазы. Соседка позвонила старшему сыну, который учился в пансионе, - тот о родителях ничего не слышал. Набрала полицию. Следственная группа нашла на стенах пятна крови. В спальне лежал на зарядке мобильный телефон хозяйки, рядом - ее обручальное кольцо.

А сутки спустя и раздался тот самый звонок от Питера.

Правда, в полиции мужчина рассказывал о случившемся уже по-другому. Он заявил, что на его жену напал маляр по имени Хуан, который красил у них в доме перила. Набросился на женщину на кухне, потом поволок в ванную, где и утопил. По словам владельца особняка, Хуан был сильным, угрожал, поэтому он не смог помочь жене. Хуан якобы заставил Питера вытащить тело из воды, завернуть в одеяло и отнести в машину. Залез в Lexus и приказал миллионеру рулить к мексиканской границе. С собой они прихватили всю наличность, больше 20 тысяч долларов.

- Хуан явно спланировал все заранее, - заламывал руки Питер. - У границы его ждал друг по имени Чи, они перенесли тело в свое авто и укатили в Мексику. А меня бросили! Это чудо, что они не убили меня, чудо!

В этом контейнере было найдено тело Кви Чу Лим. Фото: Newport Beach Police Department

Метки на теле

Но именно эти «чудеса» и заставили следствие засомневаться в этой истории. Если мигранты не остановились перед одним убийством, что мешало им расправиться и с Питером? А тут еще и лучшая подруга пропавшей заявила: последние полгода инвестор и его жена каждый завтрак начинали со ссоры. Кви Чу Лим нашла у супруга переписку с азиатскими проститутками. Плюс он интересовался в интернете ценами на аборты и способами пыток - согласитесь, странное хобби...

Полиция изъяла видео с камер и выяснила: из элитного поселка в день убийства миллионер уезжал один - никаких мигрантов в машине не было. Не показали присутствие посторонних и камеры на платной трассе. Не в пользу Питера был и тот факт, что все его тело покрывали синяки и укусы.

Через неделю в заброшенном мусорном контейнере нашли труп его жены, Кви Чу Лим. При ней была сумочка с документами и 10 тысяч долларов. Судмедэкспертиза показала: женщину действительно задушили. И под срезом ногтей обнаружили следы кожи супруга.

Чедвика арестовали.

- Как только Питер понял, что ему светит пожизненное, он замолчал и нанял лучших адвокатов. Пообещал баснословные гонорары, если они смогут оставить его под домашним арестом, - рассказывает генпрокурор Ньюпорт-Бич Дэвид Льюис. - Никто не ожидал, что Питер окажется таким хитроумным и коварным.

Два года, пока шли следствие и суд, Чедвик исправно ходил на допросы, ездил на следственные эксперименты. Даже дал интервью прессе, где плакал, рассказывая о детях и о том, как сильно он их любит. А еще внес 1,5 миллиона долларов залога, чтобы до суда ему разрешили остаться под домашним арестом. И ему разрешили.

Привет с Украины

Очередное судебное заседание должно было состояться 14 января 2015 года.

Но 13 января из дома Питера в Санта-Барбаре вышла женщина с чемоданчиком, села в такси и укатила в неизвестном направлении. Угадайте, кто это был?

Да, переодетый миллионер.

Как вскоре выяснилось, к побегу Питер Чедвик готовился очень тщательно. В течение нескольких месяцев снимал с карты сотни тысяч долларов (они лежали на счетах отца) и в итоге обналичил миллион! Прочитал десятки книг, как поменять личность, а также литературу о жизни в Канаде. И даже будучи под домашним арестом, Чедвик умудрился два раза съездить в Пенсильванию и Сиэтл.

- Он хотел проверить на прочность ограничения правоохранительных органов и предписаний суда, - считает сержант полиции Ньюпорт-Бич Курт Депвег. - То, что произошло после этого, или, точнее, то, чего не произошло, подтвердило его догадку: никто не следит за ним постоянно.

Следствие предположило, что убийца отправился в Канаду. Больше двух лет его искали там. Потом след беглеца вроде бы нашелся в Китае, Малайзии и Таиланде. Следом человека, похожего на Питера, видели в Японии. Обнаружились свидетели его пребывания даже на Украине!

На теле убийцы остались синяки и следы укусов.

ФИНАЛ

Прокололся на теннисе

Как оказалось, Питер все это время жил в Мексике. А книги о Канаде специально хранил, чтобы пустить полицию по ложному следу. Он на перекладных добрался до границы, где купил три поддельных паспорта. Сначала жил в фешенебельных курортных гостиницах. Потом понял, что деньги надо экономить, и перебрался в мотели попроще. Нигде подолгу не останавливался, колесил из города в город, пока не добрался до городка Сан-Андрес-Чолула.

Снял скромную квартирку, пробовал учить испанский язык. Соседям рассказывал, что решил начать новую жизнь, после того как его семья погибла в авиакатастрофе. Подрабатывал то официантом, то барменом. Жил скромно, даже не пил.

В общем, беглого убийцу реально могли и не найти. Подвела Чедвика любовь к теннису. Он играл в него с детства и добился определенных успехов. К этому виду спорту приучил и детей. И когда в июле 2019 года в службу маршалов США поступила наводка на белого официанта, который не жалеет денег на дорогой вид спорта, в городок Сан-Андрес-Чолула выехала американская полиция. Через два дня миллионера арестовали и депортировали на родину. При обыске у него нашли пачки денег и поддельные паспорта...

Чедвик по-прежнему отрицает свою вину, хотя найденная в телефоне переписка доказывает, что последняя ссора между супругами случилась после того, как его покойная жена Кви Чу Лим, уставшая терпеть выходки мужа, решила подать на развод.

Если вина мужчины будет доказана, Питера ждет 25 лет тюрьмы.