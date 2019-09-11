Гони монету

Игры на деньги, фарцовка, выполнение домашних заданий «не просто так»... Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказать о том, как в школьном детстве можно было достать денег. Не залезая в родительский кошелек, конечно.

Игры на деньги

Старшее поколение вспоминало пристеночек, расшибалочку и чику... Во всех случаях присутствовали монеты - обычно это были деньги на завтраки и обеды, которые давали родители.

Часто требовалось куском свинца или самой тяжелой монетой ударить по стопочке монеток и перевернуть их как можно больше. Все деньги, которые переворачивались, бьющий забирал себе.

В рубчиках нужно было накрыть монету соперника своей. Но не просто взять и накрыть, а ударить по монете, лежавшей на ладони, так, чтобы она попала на подоконник, где уже находится денежка первого игрока.

В пристеночке замерялось расстояние между монетами двух игроков, бросавших свои деньги на землю с предварительным ударом о стенку (отсюда и название). Если ты мог дотянуться до чужой монеты мизинцем, поставив на свою большой палец, то забирал добычу себе.

Практически в каждом классе имелись свои чемпионы. Азарт доходил до того, что в попытках отыграться многие ходили голодными.

В 80-е появилась новая напасть - игра трясучка. Две монеты в ладони, одна вверх орлом, другая - решкой. Ладонь накрывалась другой рукой, и далее эту комбинацию активно начинали трясти. Причем трясти монеты нужно было так, чтобы второй участник мог слышать звон. После игрок говорил «стоп!» и пытался угадать, орлом или решкой легли монеты. Угадывал - забирал деньги, не угадывал - лишался их.

С этими играми нещадно боролись в школе. Поймали в раздевалке? Будь добр явиться на совет дружины. Хуже было, если вызывали в школу родителей или поднимали вопрос о временном исключении из пионеров.

«Денежно-игровые» эпидемии, как и грипп, были сезонными и довольно быстро проходили.

Коммерческая деятельность

Заработать можно было по нынешним меркам почти честно, но в ходу еще были такие эпитеты, как «фарцовщик» и «спекулянт».

Слушатели вспоминали, что зарабатывали деньги, иногда просто делая домашнее задание за одноклассника. Другие, увлекающиеся фотографией, налаживали целую фабрику по сбыту снимков, переснятых с плакатов, открыток или прочих картинок. Кому Юра Шатунов, кому красавец Сталлоне, а кому и копию, простите, эротических карт.

Некоторые шли дальше и в кооперации с доморощенными фотографами устраивали настоящий мини-цех по производству значков. Массово скупались пластиковые значки с милыми, но бесполезными зверушками. Аккуратно доставалась прозрачная пластмасска, картинка со зверьком выбрасывалась. Вместо нее вставлялся аккуратно перефотографированный герой боевиков или какая-нибудь западная звезда.

Мальчишки или девчонки, чьи родители регулярно бывали за границей, могли приторговывать каким-нибудь мелким товаром. От иностранных ластиков и запечатанных аудиокассет до жвачек и фломастеров.

Как правило, фарцовка в зародыше пресекалась учителями.

На грани криминала

Некоторым было просто лень что-то выдумывать. В поисках денег эти оболтусы шли на банальный гоп-стоп. Могли встретить во дворе школьника на пару классов помладше и вежливо «попросить» 10 копеек. Если слышали отказ, на всякий случай проверяли, требуя попрыгать на месте: а вдруг звякнет в карманах мелочь. До обыскивания эта шпана не опускалась. Воровством из карманов занимались «крысы». Но это уже совсем другая история.

ЧТО ЕЩЕ

Лучше искать надо

Деньги можно было элементарно найти на улице. Но не везде - в особых местах. Такими местами были:

- крыльцо загса, где новобрачных осыпали мелочью;

- телефонные будки;

- пол перед кассами киосков и магазинов;

- лавочки, облюбованные местными алкашами, у которых нередко мелочь выпадала из кармана.