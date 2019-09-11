Тест "КП": «Чувак отвечал на звонки и стал богатым»

Недавно Яндекс опубликовал запросы, с помощью которых зрители искали забытые названия кинолент. И они оказались сами по себе анекдотами!

На самом деле это фильм не Стивена Кинга, а Стэнли Кубрика, экранизировавшего роман Кинга «Сияние». Герой Джека Николсона не только пьет, но и вообще ведет себя странно для главы семейства, и заканчивается все очень и очень плохо.

Невероятно, но факт: мужик и впрямь реально рос обратно в драме «Загадочная история Бенджамина Баттона», снятой по рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Загадочного мужчину, родившегося стариком, а затем «выросшего» в младенца, сыграл Брэд Питт.

Мы выбрали самые интригующие запросы, а вы попробуйте угадать, что это за фильмы.