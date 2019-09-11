2019-09-11T02:51:25+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": «Чувак отвечал на звонки и стал богатым»

Угадайте фильм по кинозапросу
Ольга АЛЕКСАНДРОВАkp.ru
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Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Недавно Яндекс опубликовал запросы, с помощью которых зрители искали забытые названия кинолент. И они оказались сами по себе анекдотами!

На самом деле это фильм не Стивена Кинга, а Стэнли Кубрика, экранизировавшего роман Кинга «Сияние». Герой Джека Николсона не только пьет, но и вообще ведет себя странно для главы семейства, и заканчивается все очень и очень плохо.

На самом деле это фильм не Стивена Кинга, а Стэнли Кубрика, экранизировавшего роман Кинга «Сияние». Герой Джека Николсона не только пьет, но и вообще ведет себя странно для главы семейства, и заканчивается все очень и очень плохо.

Невероятно, но факт: мужик и впрямь реально рос обратно в драме «Загадочная история Бенджамина Баттона», снятой по рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Загадочного мужчину, родившегося стариком, а затем «выросшего» в младенца, сыграл Брэд Питт.

Невероятно, но факт: мужик и впрямь реально рос обратно в драме «Загадочная история Бенджамина Баттона», снятой по рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Загадочного мужчину, родившегося стариком, а затем «выросшего» в младенца, сыграл Брэд Питт.

Мы выбрали самые интригующие запросы, а вы попробуйте угадать, что это за фильмы.

1«Фильм, где девушка успела сесть в поезд и не успела, а мужик у нее козел»

Правильный ответ:Героиня Гвинет Пэлтроу в фильме «Осторожно, двери закрываются» успевает сесть в поезд, а в параллельной вселенной опаздывает на него. И ее жизнь начинает идти по совершенно разным сценариям.

2«Фильм, в котором был грунт»

Правильный ответ:На самом деле милое дерево, обладающее разумом, зовут Грут, но у зрителей прижилось имя Грунт. По такому запросу и ищут. Грут - один из ключевых персонажей фильма «Стражи Галактики».

3«Что за фильм, где в человеке жило много человечков»

Правильный ответ:Макэвой и еще 23 его личности вами гордятся. Вы угадали фильм «Сплит», где девушка становится заложницей человека с множественным раздвоением личности.

4«Кинокартина, где мужик родил от самого себя»

Правильный ответ:Конечно, это фильм «Патруль времени». Он посвящен одному из аспектов путешествия во времени - парадоксу предопределения.

5«Фильм, где мужик отвечал на звонки и стал богатым»

Правильный ответ:Это Леонардо ДиКаприо и его «Волк с Уолл-стрит». Кстати, Лео очень рассчитывал получить «Оскар» за этот фильм, но пролетел.

6«Там Машков и баскетбол»

Правильный ответ:Конечно, это «Движение вверх», где актер играет тренера сборной СССР по баскетболу, которая выигрывает Олимпийские игры в 1972 году.

7«Фильм, где все идиоты»

Правильный ответ:Это старая добрая комедия «Тупой и еще тупее». Из 10 тысяч запросов поиска по такой фразе ищут именно этот фильм.

8«Парень полетел в космос и застрял между шкафами»

Правильный ответ:«Интерстеллар». Герой в составе экспедиции отправляется на поиски новой планеты для жизни, чтобы спасти население Земли, но пространственно-временной континуум в какой-то момент забрасывает его в комнату дочери, где он прячется за книжными шкафами.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Не все задания теста были легкими. Наверняка вы любите современные фильмы и по достоинству оценили чувство юмора других зрителей.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Есть подозрение, что вы сами иногда задаете похожие вопросы поисковикам. Спорим, вы, скорее всего, споткнулись на вопросе про мужика, который родил от самого себя ? Признаюсь, мы и сами два дня над ним думали.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Снимаем шляпу! Это же сколько всего нужно было посмотреть и осмыслить, чтобы так легко узнать картину по описанию. Искренне восхищены!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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