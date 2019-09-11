Главная задача: люди должны хотеть здесь жить

- Владимир Иванович, какие проекты появятся на Камчатке после 5-го юбилейного ВЭФ?

- Настоящий прорыв в туристической сфере обещает Камчатке наше соглашение с компанией «Роза Хутор» о строительстве большого туристического комплекса «Парк «Три вулкана». Объем инвестиций — десятки миллиардов рублей. Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства: у региона есть обязательства по созданию инфраструктуры. Безусловно, в числе приоритетных для нас проект «НОВАТЭКа» по строительству перегрузочного терминала СПГ. Его реализация — важнейший шаг по использованию преимуществ Камчатки в решении вопросов логистики по Севморпути. Проект оценивается в 100 миллиардов рублей, 70 из которых — частные инвестиции. Строительство и эксплуатация терминала помогут создать в нашем регионе сотни новых рабочих мест. Также я хочу отметить, что именно на Камчатке прямо сейчас, фактически, закладывается будущее российской рыбной отрасли всей России. Я имею в виду масштабный и весьма важный проект Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина по строительству новых промысловых судов на российских верфях.

Кроме вышеперечисленного, мы в рамках ВЭФ подписали ряд соглашений в сфере банковских услуг и связи. Многие из них представляют собой развитие уже реализующихся в нашем крае проектов.

- Главная тема ВЭФ в этом году – национальная программа развития Дальнего Востока. Какие изменения ждут Камчатку в результате ее реализации?

- Это народная программа, в ее формировании участвовали сами жители Дальнего Востока. Их предложения отражены в итоговом документе. Мы рассчитываем получить от программы значительный эффект, так как в нее постарались заложить то, что не вошло в перечень целей национальных проектов. В частности, вчера на президиуме Госсовета мы говорили о возможностях продления механизма выравнивания тарифа на электроэнергию. Я рассказал о создании программы по сейсмике, которая позволила бы продолжить строительство в крае сейсмостойкого жилья и сейсмоусиление существующих социальных объектов. Коллеги из других дальневосточных регионов говорили о необходимости решить проблемы, присущие их территориям.

- Камчатка — один из двух дальневосточных регионов, которые смогли выполнить поручения президента и войти в топ-30 по инвестиционной привлекательности. Как решили задачу?

- Упорный труд привел к результату. Это на самом деле так. Три года назад, когда мы провалились в рейтинге, начали вместе с бизнесом и контрольно-надзорными органами большую работу над ошибками. Результат не заставил себя ждать – в 2018-м поднялись на рекордные 36 позиций. В этом году — еще на 4, и смогли и войти в топ-30. Конкуренция на этой площадке очень жесткая, а мы хотим большего — подняться еще выше. Поэтому работу по улучшению инвестиционного климата в кран мы продолжаем. Потенциал есть, надо правильно воспользоваться теми возможностями и наработками, которые сегодня есть у Камчатки.

- Как подъем в рейтинге выразился в конкретных проектах?

- Не без гордости говорю, что сегодня на Камчатке работают крупнейшие российские компании. «Ренова», «НОВАТЭК», другие игроки. Очень много наших, камчатских компаний вышли на более серьезный уровень. Это результат, в том числе, той работы, которую мы начали три года назад, когда регион не входил в число лидеров по привлекательности для бизнеса.

Камчатские рыбаки в прошлом году добыли 1,5 миллиона тонн водных биоресурсов, в том числе 500 тысяч тонн дикого лосося. Наш край вот уже 11 лет – бесспорный лидер в рыбопромышленном комплексе страны, причем не только непосредственно по добыче водных биоресурсов. Более 40 миллиардов рублей наши рыбаки вложили в создание новой береговой инфраструктуры. Аналогов таким масштабным инвестициям в этой отрасли в нашей стране нет. Вся большая команда, которая сегодня работает на Камчатке (и власть, и бизнес), понимает, что, несмотря на трудности, здесь можно и нужно работать. Время Камчатки пришло.

- Иностранные инвесторы тоже так считают? Насколько возросла их активность на фоне значительного улучшения инвестиционного климата Камчатского края? В первую очередь, имею в виду бизнес и институты развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

- В проекте «НОВАТЭКа» участвуют компании из стран АТР. Интерес к Камчатке все выше. Каких-то прорывных решений пока не принято, идет некий, если угодно, период осмысления возможностей, которые у нас есть. Но уже очевидно, что у потенциальных партнеров большой интерес к проектам в сфере логистики, а также к созданию туристической и гостиничной инфраструктуры. Поэтому, повторю, время Камчатки пришло, и эти проекты обязательно будут реализованы.

- Часто можно услышать о том, что регион должен соответствовать определенным запросам иностранного бизнеса. Нет ли у Камчатки своих требований, которым должны соответствовать инвесторы из-за рубежа?

- Конечно, есть. Мы заинтересованы в том, чтобы приходящие к нам компании не только извлекали прибыль, но и меняли к лучшему территорию присутствия: создавали социальную инфраструктуру, рабочие места, платили налоги. Созданные на Дальнем Востоке преференциальные режимы ТОР и СПВ дают инвестору большую свободу. Но, несмотря на это, практически все работающие у нас компании социально ориентированы, несут общественную нагрузку: поддерживают проекты в сфере здравоохранения и спорта. Наши рыболовецкие компании планомерно создают новую инфраструктуру в прибрежных поселках, улучшают условия жизни людей, делают их более комфортными. У нас ведь не Крым, а Север. Условия могут быть суровыми. Необходимо создавать такую инфраструктуру, которая сглаживала бы эти условия, чтобы люди оставались здесь жить, обзаводились семьями и чувствовали бы себя комфортно на своей земле. Вот наша главная задача сегодня. И инвесторы должны отдавать себе в этом отчет.

- Камчатка – один из самых интересных с туристической точки зрения регионов России, в первую очередь благодаря природе. А что, кроме нее?

- Знаете, очень сложно объяснить, что привлекает людей – вулканы, реки, океан, моря, животный мир... Камчатка — это волшебное место. Когда человек хотя бы раз здесь побывает, обязательно чем-то «заболеет». Вулканами, Халактырским пляжем, Курильским озером, Долиной гейзеров, да мало ли у нас чудес! Камчатка — это состояние души. Камчатка… Она обволакивает, привязывает и влюбляет в себя. У Камчатки очень много друзей. Несколько миллионов по всему миру. Это все те, кто к нам уже приезжал. И нужно, чтобы хотя бы раз каждый человек увидел эту землю. А лучше – не раз. Тогда можно увидеть, как из года в год мы меняемся к лучшему. Развитие региона должно стать еще одним камчатским чудом.