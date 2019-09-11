2019-09-11T12:02:04+03:00
Политика

Киев перестал разрывать договоры с Москвой

Стоит ли видеть в этом какой-то намек на изменение отношений от нового президента?
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Будет ли потепление в отношениях между нашими странами?Будет ли потепление в отношениях между нашими странами?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев перестал направлять Москве уведомления о дальнейшем разрыве существующих договоров. Напомним, именно прекращение всякого рода отношение было любимым делом МИД Украины при министре Климкине времен президентства Порошенко. Как тогда считалось, чем меньше у Украины отношений с Россией, тем ближе она к Европе, а значит, к счастливой и сытой жизни.

Последними документами, утратившими силу, стали «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве», прекративший действие 1 апреля 2019 года, и межправительственное соглашение от 1995 года «Об обмене правовой информацией», сообщает газета «Коммерсант». Всего между Россией и Украиной заключено около 400 договоров и соглашений, и Климкин в ноябре прошлого года хвастался, что Киев уже «убил» 48 из них, а еще 40 «грохнет» в ближайшее время. Правда, с тех пор никаких новых уведомлений о разрыве договоров из Киева в Москву не поступало. Если, конечно, не считать извещения в Твиттере с украинской стороны, которые, правда, не имеют статуса официальных документов по любым международным нормам делопроизводства.

Оптимисты уже начали строить прогнозы, что вот и начался, дескать, «новый президент Украины» по-настоящему. И, мол, теперь отношения России и Украины вернутся чуть ли не к прежнему уровню. Однако, стоит ли делать столь оптимистичные выводы даже не из доказательств чего-то, а из отсутствия доказательств противного? И являются ли такие выводы оптимистичными сами по себе?

Да, с одной стороны, из лексики Зеленского вроде бы исчезли словосочетания «российское вторжение», «страна-агрессор» и т.д. С другой, он не отказался от формы и содержания выражения «Россия – враг». С одной стороны, на днях прошел обмен «удерживаемыми лицами». С другой – Зеленский ничем не отличается от Порошенко в отношении к проблеме Донбасса.

А, может быть, все гораздо проще? С начала весны и МИД Климкина, и весь Кабмин при Порошенко были заняты совсем другими проблемами, стремясь остаться в насиженных креслах. А команда Зеленского даже еще не сформирована до конца. Новые министры совсем недавно приступили к работе: как и новые парламентарии. А в их министерствах отделы и департаменты находятся в процессе формирования и по сию пору. И до сих пор у них просто не доходили руки до этого направления.

Впрочем, если так, то, возможно, оно и к лучшему. Вряд ли можно будет отнести России в «плюс» восстановление отношений с нынешней, антироссийской и расчеловеченной, предавшей свою историю Украиной, уничтожающей своих же сограждан, имеющих отличные от националистов-радикалов взгляды. Сотрудничество с которой лишь продляет дни этого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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