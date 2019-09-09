2019-09-11T18:43:55+03:00
Экономика

Новейшие российские разработки в области информационных технологий будут представлены на Международном конгрессе WCIT 2019

С 6 по 9 октября в Армении пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT 2019 — одно из самых крупных и престижных событий в этой сфере
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Трехдневное мероприятие соберет более 2500 участников из 70 стран: лидеров IT-индустрии, генеральных директоров и инвесторов, представителей правительств, ученых и инженеров. Основная тема: «Сила децентрализации: ожидание и опасность» — будущее и развитие технологий в различных отраслях, начиная с автомобильной промышленности, умных городов (smart cities), сельского хозяйства и заканчивая борьбой с глобальным потеплением.

«Конференция этого года станет одной из самых знаковых за 40-летнюю историю — не только из-за выбора темы, но и в связи с местоположением. Впервые мероприятие примет такая небольшая развивающаяся страна, как Армения, которая выступает активным участником дебатов, посвященных индустрии технологий»,— рассказал президент Союза предприятий информационных технологий (UITE) Александр Есаян.

Свое участие в конгрессе уже подтвердили: генеральный директор и председатель совета директоров Acer Стэн Ши, индийский бизнесмен, сооснователь мультинациональной корпорации Infosys Нараяна Мурти, сооснователь Reddit и Initialized Capital Алексис Оганян, председатель VaynerX Гари Вайнерчук, основатель Garmin Ltd. Ман Као.

Новейшие разработки в области IT от России также представит BRLab — digital-лаборатория спортивных медиаплатформ. В основе каждого проекта компании лежит идея поиска инновационных решений в сфере коммуникаций с использованием искусственного интеллекта, разработка и интеграция новейших направлений в машинном обучении и расширение области их применения.

«Мы едем на выставку показать свои достижения в сфере использования машинного обучения в B2C веб-технологиях. В стратегии развития нашего холдинга мы много внимания уделяем экспансии наших продуктов на другие рынки. WCIT - это большая международная конференция, и мы надеемся найти там партнеров с нужными для успешного выхода на новые рынки компетенциями», – прокомментировал основатель холдинга BRLab Паруйр Шахбазян.

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