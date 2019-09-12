Не доставайся никому: В Москве ревнивый муж застрелил супругу

В Москве муж приревновал жену и застрелил ее. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Происшествие произошло в Хорошёво-Мнёвниках утром 12 сентября. По версии следствия, 53-летний мужчина из ревности застрелил 39-летнюю супругу.

- Супруги поссорились в квартире, и мужчина сделал не менее двух выстрелов. От полученных ранений женщина умерла, - прокомментировали в ведомстве.

Откуда у подозреваемого было оружие, пока неизвестно. Сейчас следователи выясняют обстоятельства преступления. По информации собственного источника «Комсомольской правды», супруга изменила мужу. Против ревнивца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Расседование по уголовному делу продолжается. «Комсомолка» выясняет подробности громкой истории.