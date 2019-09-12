Убийца сам позвонил в полицию: в Москве мужчина из ревности застрелил жену из пистолета времён войны

— Я убил свою жену, — с утра 12 сентября раздался звонок в полицию московского района Хорошево-Мневники.

Когда правоохранители приехали на место, поняли: это не шутки. В коридоре квартиры одного из домов по улице Маршала Тухачевского лежал труп женщины с огнестрельными ранениями. На кухне в это время сидел ее муж, который и позвонил в 02.

Супруги 53-летний Владимир и 39-летняя Нана вместе с сыном переехали в квартиру на 15-ом этаже новостройки около полугода назад. Правда, соседи признаются: Владимир не жил там постоянно.

Во время скандала мужчина не выдержал и схватился за боевой пистолет

— Время от времени он приходил к Нане, они вместе толком не жили, — вспоминают жильцы соседних квартир. — Его все эти полгода и видно не было. А последний раз он объявился дня три назад.

12 сентября рано утром сын Наны и Владимира вышел гулять с собакой. Затем он завёл собаку домой и ушёл на учебу. Почти сразу после этого родители стали ссориться. Как расскажет позже Владимир Ц., жену он очень любил и ревновал ко всем. А несколько дней назад Нана призналась в измене.

Во время скандала мужчина не выдержал и схватился за боевой пистолет ТТ. По предварительной оценке следствия, это пистолет времен Великой Отечественной войны. Судя по всему, мужчина коллекционировал такое оружие.

На теле Наны нашли следы двух выстрелов. Владимир звонил в скорую помощь, но медики помочь уже не смогли. Женщина скончалась на месте. У убитой остались 17-летний сын и мать.

Супруги 53-летний Владимир и 39-летняя Нана вместе с сыном переехали в квартиру на 15-ом этаже новостройки около полугода назадФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

- Нана такая добрая, хорошая и отзывчивая женщина, что даже поверить в такую трагедию сложно, очень жаль, - сочувствуют друзья Наны по дому. - У них отношений и не было уже, все к разводу шло. Неудивительно, что она нашла другого мужчину.

После убийства Владимир сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Он же сообщил о трагедии и родственникам жены.

СПРАВКА «КП»

Пистолет Токарева (ТТ, Тульский Токарева) - первый армейский самозарядный пистолет СССР, разработанный советским конструктором Фёдором Токаревым. В годы Великой Отечественной войны такие пистолеты были у советских вооруженных сил пистолеты ТТ. Их также поставляли советским партизанам.