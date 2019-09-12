2019-09-12T19:00:04+03:00
Спорт

«Джентельмен года»: «Комсомолка» получила приз за приз

Вручать приз самому благородному футболисту всегда приятно. А получать за это приз - приятно вдвойне
Сергей КИРИЛЛОВ
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На фото с дипломом «Фэйр плей» (слева — направо): президент Международного комитета «Фэйр Плей» Йено Камути, первый заместитель гендиректора ИД «Комсомольская правда» Владислав Гемст и президента Федерации спортивных журналистов России Николай ДолгополовНа фото с дипломом «Фэйр плей» (слева — направо): президент Международного комитета «Фэйр Плей» Йено Камути, первый заместитель гендиректора ИД «Комсомольская правда» Владислав Гемст и президента Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов
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Вчера Международный комитета Фэйр Плей наградил редакцию газеты «Комсомольская правда» за то, что она уже 25 лет вручает смокинг «Футбольного джентельмена года».

- Этот спортивный конкурс отмечен за оригинальность идеи и за то упорство, с которым газета столько лет подряд организует церемонию. Благодаря многолетнему постоянству все больше болельщиков приобщаются к идеалам спорта, - отметил на церемонии, которая проходила в Венгрии, президент Комитета Фэйр Плей венгерский чемпион-фехтовальщик и хирург-кардиолог доктор Йено Камути.

Очень приятно, что все 15 членов комитета единогласно поддержали российскую премию.

А помогли нашему «Джентельмену» выйти на международную арену наши друзья. И мы прежде всего хотим поблагодарить президента Федерации спортивных журналистов России и заместителя главного редактора «Российской газеты» Николая Михайловича Долгополова, который открыл для нас окно в Европу.

Скоро мы вместе с экспертами будем выбирать нового лауреата приза «Честная игра», который носит имя нашего первого «Джентельмена», легендарного Федора Черенкова. Вот кто после него надевал смокинг в разные годы:

1994. Федор Черенков («Спартак»)

Омари Тетрадзе («Динамо»)

1995. Сергей АндреевРостсельмаш»)

1996. Андрей Тихонов («Спартак»)

1997. Дмитрий Аленичев («Спартак»)

1998. Олег Веретенников («Ротор»)

1999. Алексей Смертин («Локомотив»)

2000. Егор Титов («Спартак»)

2001. Руслан Нигматуллин («Локомотив»)

2002. Сергей Семак (ЦСКА)

2003. Дмитрий Булыкин («Динамо»)

2004. Александр Кержаков («Зенит»)

2005. Дмитрий КириченкоМосква»)

2006. Андрей Тихонов («Химки»)

2007. Константин Зырянов («Зенит»)

2008. Игорь Семшов («Динамо»)

2009. Владимир Габулов («Динамо»)

2010. Дмитрий Хохлов («Динамо»)

2011. Андрей Воронин («Динамо»)

2012. Андрей Дикань («Спартак»)

2013. Денис Глушаков («Спартак»)

2014. Халк («Зенит»)

2015. Артем Дзюба («Зенит»)

2016. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2017. Артем Ребров («Спартак»)

2018. Роман Зобнин («Спартак»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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