«Голос. 60+»: Без грамма лицемерия похвалит всех Валерия

«Будь секси-шмекси, пей пунш перед балом и пой так, будто у тебя отит», - именно так ведущий Дмитрий Нагиев встречал участников шоу «Голос. 60+» со сцены. Фамильярно? Вовсе нет. Ироничный шоумен знает, где лежит тонкая грань между бестактностью и хорошей шуткой, и никогда не пересечет ее. Второй сезон проекта «Голос. 60+» открывается сегодня в эфире Первого канала. Почему это стоит посмотреть?

1. В красное кресло сел Михаил Боярский. «Каналья» с берегов Невы впервые в «Голосе». Невероятно интересно, как проявит себя исполнитель «Зеленоглазого такси» в новой для себя роли. Еще одна дебютантка в стане наставников - певица Валерия.

Нам удалось подсмотреть, как ведут себя новички проекта. И это, пожалуй, поинтереснее главной интриги слепых прослушиваний: повернутся - не повернутся. Боярский взвешивает каждое слово, редко балагурит и балует соседей по креслам байками.

В отличие от Льва Лещенко, который не стесняется сыпать историю за историей - из глубины веков, с высоты оперного и эстрадного опыта. Дамы гораздо скромнее: Пелагея в браке остепенилась, стала заметно сдержаннее и взвешеннее. Чего не скажешь о Валерии - певица была так впечатлена увиденным, что порой напоминала куклу наследника Тутти: восхищенно хлопала ресницами, от души радовалась и произносила слово «невероятно» около пятидесяти раз за выступление. С другой стороны, ее можно понять: артисты попадались и правда потрясающие.

2. Суть этого проекта совершенно олимпийская. Он пролетит молниеносно - всего лишь четыре выпуска, предваряя основной «Голос» (восьмой сезон которого уже начали снимать). Победитель здесь - совсем условность. Да, он получит миллион рублей, но каждый участник - уже триумфатор. Выйти на большую сцену после 60 лет и не сгореть от волнения - это ли не подвиг?

3. Интересно посмотреть, как Первый канал справился с кибератакой, из-за которой в финале детского «Голоса» минувшей весной вышел скандал (напомним, голосование было подтасовано, и Микелла Абрамова выиграла нечестно). Создатели проекта уверяют, что провели серьезнейшую работу в тесной спайке с аналитиками международной компании Group-IB, расследовавшей победу дочери Алсу, и теперь голосование под надежной защитой.

4. В проекте мы увидим множество уникальных персонажей с судьбой. Не однодневных техничных певцов и певичек из инкубатора, коих пруд пруди, а настоящих людей, проживших долгую жизнь. Среди них и солисты советских ВИА на излете, и шахтер-проходчик, и профессор ГИТИСа, и автор песни «Бабочка и пчела», которую Евгений Евстигнеев исполнял в фильме «Зимний вечер в Гаграх», и фрезеровщик кондитерской фабрики, и кандидат технаук, и ветеран-кавээнщик, и даже белозубый итальянский пенсионер.

«Голос. 60+». Пятница, 21.30, Первый.