В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать смартфон

Роскачество провело исследование смартфоном, которые представлены на российском рынке. По его итогам специалисты составили рейтинг самых популярных гаджетов. В него вошли 23 производителя. Все было протестировано 474 модели, но 106 из них уже сняли с продажи. Как результат в каталоге 368 разных смартфонов.

специалисты составили рейтинг самых популярных гаджетов

Испытания всех телефонов проводились в идентичных условиях, поэтому модели могут объективно сравниваться между собой. При этом, был изменем основной критерий оценки - теперь им стала камера. Этот показатель составляет 25% от общей оценки. Далее по важности идут дисплей, производительность, качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования, прочность и продолжительность работы аккумулятора.

Специалисты провели исследование гаджетов, представленных на российском рынке

С минувшего лета лидер рейтинга не изменился. Это по-прежнему Samsung Galaxy S10+. Но новинки все же смогли пробраться в топ, но вот производитель тот же: Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Примечательно, что в линейке производителя это самые дорогие модели. Первые места они заняли во многом благодаря возможностям камеры.

Испытания всех телефонов проводились в идентичных условиях

Также в топе рейтинга расположились модели OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80. Новинки OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 (5G), Samsung Galaxy Note 10+ и 10, Asus Zenfone 6 и OnePlus 7 оказались самыми производительными смартфонами.

В итоге ТОП-10 смартфонов осени 2019 выглядит следующим образом.

1-е место. Samsung Galaxy Note 10+ - 4,224 балла.

2-е место Samsung Galaxy Note 10 - 4,158 балла.

3-место OnePlus 7 Pro - 4,013 балла.

4-е место OnePlus 7 - 3,870 балла.

5-е место Asus Zenfone 6 - 4,005 балла.

6-е место Sony Xperia 1 - 3,796 балла.

7-е место Oppo Reno - 3,758 балла.

8-е место Google Pixel 3a XL - 3,751 балла.

9-е место Google Pixel 3a - 3,739 балла.

10-е место Xiaomi Mi 9 - 3,714 балла.

Подробнее об исследовании на сайте Роскачества.