2019-09-13T08:43:32+03:00
Спорт

Евгения Медведева впервые показала свой новый костюм для сезона и проиграла

После короткой программы на турнире в Канаде российская фигуристка идет на втором месте после Рики Кихиры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева на турнире в Канаде идет второй после короткой программы.Евгения Медведева на турнире в Канаде идет второй после короткой программы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском городе Оквилл в четверг, 12 сентября, стартовал первый в сезоне турнир для фигуристов - Autumn Classic International. В нем принимает участие россиянка Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира получила в соперницы по этому турниру японку Рику Кихиру - открытие прошлого сезона, победительницу финала Гран-При 2018 года.

И Евгения Медведева, чисто исполнив свою программу, в которой был двойной аксель, каскад "тройной флип - тройной тулуп" и тройной лутц, получила 75.14 балла. Однако же у Кихиры выступление получилось мощнее и за ней - первая позиция с 78,18 балла. Остальные участницы турнира выглядят скромнее - у Карен Чен из США 60,89 балла и третье место, гигантский разрыв от Медведевой.

Новый костюм Евгении Медведевой для короткой программы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый костюм Евгении Медведевой для короткой программы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, на этом турнире Женя впервые показала свой костюм для новой короткой программы. Она им осталась довольна:

- Я видела его впервые. Я слышала музыку впервые. Вернее, я впервые решила кататься под эту музыку. Я видела только часть костюма до выступления, ничего больше. Я чувствую себя в нем комфортно. Он теплый, гибкий, - сказала Медведева после своего проката в Канаде.

В пятницу, 13 сентября, на турнире пройдут вторые прокаты - участники представят свои произвольные программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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