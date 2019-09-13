Candy: повинуясь вашему слову

Много удивительных решений было показано на выставке IFA, которая прошла в Берлине, но возможности искусственного интеллекта, который теперь помогает технике бренда Candy, поражают даже на фоне других инноваций. Новейшие модели итальянской компании – стиральные и сушильные машины – наряду с новым дизайном также получили обновленную электронную «начинку» и продвинутый софт, способный применять новейшие алгоритмы как для оптимизации основных действий этих бытовых устройств, так и для их взаимодействия с человеком.

Машины получили набор новых функций под общим названием Rapid’O, а в нем – доступ к распознаванию голоса и поддержку технологий компьютерного зрения! Важно, что инженеры применили подход «сеть есть компьютер», и не стали радикально наращивать вычислительную мощность «на борту» у стиральных машин, а научили их взаимодействовать с «умными колонками», смартфонами и «облаками», что позволило получить новые возможности без заметного удорожания электронной составляющей новой бытовой техники.

Современные бытовые устройства – это компьютеры, специализированные системы с процессорами, прошивками, «операционками» и интерфейсами, которые прекрасно взаимодействуют с другими компонентами домашней сети. Некогда итальянская компания одной из первых приняла этот тренд – Candy simply-Fi был разработан пять лет назад! – а сегодня первой вывела его на новый уровень. Теперь к поддержке машинами управления со смартфонов и возможностям загрузки дополнительных «сюжетных программ» добавлены новые возможности.

Разумеется, инженеры поработали над барабанами, электротенами, форсунками и прочими элементами, сделав процессы стирки и сушки более щадящими как для тканей, так и для кошельков. Последнее тоже важно: напомним, что стиральные и сушильные машины – мощные потребители электричества, поэтому чем более они «зеленые», тем заметно лучше для семейного бюджета. В очередной раз переработали загрузочные люки, панели управления и другие конструктивные элементы, сделав машинки более стильными и эргономичными. Но самые изумительные решения у новинок оказались не в дизайне и не в исполнительной части, а в управляющей!

Разговор с «Алисой», Siri или GoogleAssistantстал для нас привычным и удобным способом взаимодействия с компьютерами: смартфонами, ноутбуками, а теперь – и со стиральными машинами, которые, как мы говорили, тоже компьютеры, только специализированные. Распознавание голосовых команд из гиковской экзотики быстро стало модным восходящим трендом. Голосовой интерфейс интересен своей естественностью, простотой и, что важно, скоростью. В современном мире мы любим все быстрое – например, 67% пользователей предпочитают быстрые режимы стирки, по данным Candy – поэтому людям приятней вместо траты времени на выполнение тонких настроек просто отдать машине команду голосом. Машины Candy, получившие поддержку Rapid’O, взаимодействуют с «умными колонками» Amazonили на платформе Google, что позволяет просто и быстро установить нужную программу стирки или сушки

Сомневаетесь, какую программу выбрать? Воспользуйтесь функцией «Snap&Wash» («Сфотографируй и стирай»): наведите камеру смартфона на белье, приготовленное к стирке, и после анализа изображения приложение Candy simply-Fi выдаст свои рекомендации по выбору программы! Важно, что приложение Candy может учиться, на основе анализа ваших предпочтений, новых функций от производителя и дополнительных программ оптимизируя стирку незаметно для человека.