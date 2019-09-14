Как мы на старом Арбате в «Презервативную» ходили

- И все-таки это будет выглядеть странно, - упирался я до последнего, хотя точно знал, что назад пути уже нет. - Два взрослых мужика пришли выбирать контрацептивы. Что они про нас подумают?

- Да таких, как мы, пол-Москвы, - спокойно реагировал Антон. - Мы же не в каком-нибудь Курске или Перми. Так что не парься.

Новый магазин «Презервативная» примостился на Арбате - на первом этаже четвертого дома. В этих стенах в свое время останавливались Бунин, Бальмонт, Есенин, Шанявский. В честь последнего здесь же открыли университет, который позднее переехал на Миусскую площадь. Дом признан объектом культурного наследия. И вдруг такой конфуз.

Новый магазин «Презервативная» примостился на Арбате.Фото: Павел КЛОКОВ

На выходе из метро Антону позвонила жена. Отчитался он почти по-военному:

- Мы сейчас с Пашкой зайдем в «Презервативную», ну а потом к нему домой...

Самое интересное, что это была правда.

Какая-то женщина оглянулась. И окинула нас любопытным взглядом.

Я отвел глаза в сторону.

ХОЧЕШЬ, НА ДЕВУШКУ МАЖЬ, А, ХОЧЕШЬ, НА ХЛЕБ

Внутри «Презервативной» - настоящий аншлаг.

Барышни внимательно читают описание товаров и лукаво улыбаются. Мужики чаще всего ржут, особенно возле огромного разноцветного леденца, имеющего фаллическую форму (таким, если постараться, можно и убить).

Барышни внимательно читают описание товаров и лукаво улыбаются.Фото: Павел КЛОКОВ

- Это хорошо, что людей много, - шепнул я своему товарищу, исподволь рассматривая пестрые витрины. - На нас никто внимания не обратит.

- Девушка! - неожиданно крикнул Антон. - А чем бы мне удивить свою благоверную?

Послышалось несколько коротких смешков.

После чего перед нами появилась продавец по имени Полина. Нежное белокурое существо.

В «Презервативной» говорят, что они борются за здоровье нации. Чтобы было поменьше детских беременностей и абортов.Фото: Павел КЛОКОВ

У нас, говорит, есть самый тонкий в мире презерватив. Мадэ ин Япония. Легко надевается. Не рвется и не скатывается. И ощущения практически те же, что и без него.

Антон скрестил руки на груди и серьезно задумался (как будто выбирал не резинку, а смеситель для ванной).

- Или вот, например, - продолжала девушка. - Золотистого цвета. В нем вы точно будете чувствовать себя необычно. К тому же от него пахнет ванилью.

От ассортимента даже голова закружилась.Фото: Павел КЛОКОВ

Честно говоря, у меня от ассортимента даже голова закружилась. Потому как в этом магазине есть все. Любого цвета. Толщины. Длины. И запаха. С пупырышками наружу и с пупырышками внутрь. С согревающим эффектом. С охлаждающим. С хвостом на кончике. Бархатистые. С ароматом конопли. Светящиеся в темноте (видимо, чтобы не промахнуться).

В этом магазине есть все. Любого цвета. Толщины. Длины. И запаха.Фото: Павел КЛОКОВ

На соседних полках лежат тюбики со смазкой. Полина говорит, что на вкус она напоминает варенье. Можно даже намазать на булку, если вдруг партнер не пришел на свидание.

Тем временем Антон разошелся и рассматривал уже крем для увеличения мужского достоинства. Я тоже несколько пообвыкся и ухватил гель для массажа «телом по телу». С ним, если верить производителю, от удовольствия даже помереть можно.

Туристы, как мы увидели, в восторге от этого магазина. Не все же ушанки и самовары покупать.

- Мне, пожалуйста, упаковку облегающих, - услышал я за спиной мужской голос.

Интересное название, думаю. Как будто бывают не облегающие. А такие, которые нужно то и дело подтягивать. Как штаны на три размера больше.

В целом, надо признать, магазин не вызывает ужаса, о котором пишут некоторые пользователи в соцсетях. Некоторые даже план Даллеса вспомнили. Мол, это все происки американцев, которые спят и видят, чтобы разложить нашу страну морально.

В «Презервативной» наоборот говорят, что они борются за здоровье нации. Чтобы было поменьше детских беременностей и абортов. Чтобы половые связи были защищенными. И все такое.

Ну а название... Вполне себе говорящее. Что еще написать на этой вывеске? Булочная? Или парикмахерская?

- Ну, может, купите хотя бы леденец? - не унималась сердобольная Полина.

- Да нет, извините, - отвечал мой учтивый друг. - В тех местах, откуда я приехал, за такой леденец могут изувечить.

Мужики чаще всего ржут, особенно возле огромного разноцветного леденца, имеющего фаллическую форму.Фото: Павел КЛОКОВ

А ПОТОМ МЫ ПОШЛИ В «ИНТИМ»

- Короче, не магазин, а детский сад, - сделал вывод мой беспокойный спутник. - В Москве сотни секс-шопов, в которых всего этого добра навалом. А здесь даже игрушек нет.

Мы свернули в один из арбатских переулков и уткнулись в четыре магазинчика. «Кофе», «Табак», «Шаурма» и «Интим».

Есть не хотелось. Курить и пить тоже.

Мы свернули в один из арбатских переулков и уткнулись в четыре магазинчика. «Кофе», «Табак», «Шаурма» и «Интим».Фото: Павел КЛОКОВ

- На ловца и зверь бежит, - воскликнул Антон и чуть ли не за руку потянул меня за собой.

В бездну...

А когда выяснил, что я в таких местах никогда не бывал, так вообще чуть с ума не сошел.

Помещение секс-шопа оказалось узеньким как коридор в плацкартном поезде. И таким же душным.

На витринах виднелись продолговатые предметы, напоминающие морковки, огурцы, баклажаны и другие овощи.

Со мной от такого пейзажа совершенно неожиданно случился приступ смеха. Помните, как на школьном уроке смешинку в рот поймаешь и сидишь давишься. С каким-нибудь таким же дурачком. Пока слезы из глаз не прыснут.

Помещение секс-шопа оказалось узеньким как коридор в плацкартном поезде. И таким же душным.Фото: Павел КЛОКОВ

Антон не ожидал такой реакции и пояснил продавщице, что я приезжий. Магазинов никогда не видел. Причем не только секс-шопов, но и любых других.

Та понимающе кивнула. И предложила Антону красный корнюшончик с небольшим хвостиком у основания. Тут меня уже начало трясти... И я на пару минут вышел на воздух.

Потом вернулся и слышу:

- Если ваша девушка ничего подобного не пробовала, то такой размер как раз для нее. Нужно начинать с малого...

- А какой срок годности? - поинтересовался пытливый Антон. - И есть ли какая-то гарантия?

- Возврату и обмену товар не подлежит. Но, я думаю, один год игрушка будет работать. Только успевай батарейки менять.

- А что это за отросток у основания? - не выдержал я.

- Это стимулятор, - по-простецки ответила продавщица. - Если в одну сторону повернуть, клиторальный. Если в другую, анальный.

Ассортимент таких взрослых товаров растет и ширится очень стремительно. Это мощная индустрия, популярная во всем мире.Фото: Павел КЛОКОВ

Я сверкнул взглядом в Антона и снова чуть не заржал. Честно говоря, я и сам не ожидал от себя такой дикости. Но, вероятно, виной всему серьезное лицо моего друга, озаренное легким юношеским румянцем.

Если говорить серьезно, то ассортимент таких взрослых товаров растет и ширится очень стремительно. Это мощная индустрия, популярная во всем мире.

По идее - любую ночь любви можно сделать поистине идеальной.

Ей - сетчатые чулочки и платье с эффектом мокрой ткани. Ему - соблазнительное мужское боди. Кроватку прыскаем духами с возбуждающими феромонами. На тумбочку - массажные свечи. Они при горении выделяют масло для натирания. Между прочим, тоже съедобное. Дальше берем крем для усиления мужских ощущений. Потом такой же для женских. Включаем эротическую музыку, которая тоже продается. Осталось только Стинга привезти из Англии, чтобы он стоял в углу возле шифоньера и лабал на гитаре что-нибудь романтическое.

Повздыхав перед полкой с баклажанами, мы с Антоном перешли к витрине для мужчин. Там уже женские половые органы. И тоже резиновые.

- Какие-то они маленькие... - заметил я. - Их надувать, что ли, надо?

- Это так кажется, - заверила продавщица. - Они так тянутся, что можно даже ногу засунуть.

Тут уже не выдержал Антон. И начал так хохотать, что все эти овощи чуть не попадали с полок.

Среди них, кстати, есть весьма инновационные. Например, управляемые смартфоном. Дама лишь подсказывает верное направление, а ее кавалер управляет агрегатом. Двигает влево-вправо, дает толчки и вибрацию. Даже если находится в другом городе.

- Ну а это наша гордость, - подвела итог продавщица и указала пальчиком на очередной экземпляр. - Фаллоимитатор с камерой на конце. Можно заниматься этим и видеть, что там внутри.

- Но там же, наверное, темно, - заметил я, почти обессилев.

- Ничего, - улыбнулась женщина. - Камера-то не простая, а ночного видения. И цена - всего 7900 рублей.

Антон хоть и строил из себя опытного, а обалдел не меньше моего. И правда, «Презервативная» по сравнению с этим магазином - пансион благородных девиц.

Еще мы хотели зайти в музей истории проституции (там же, на Арбате), но в последний момент передумали. А то и так уже животы болят от смеха.