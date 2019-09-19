2019-09-18T17:37:14+03:00
Туризм

Central Village - Bangkok Luxury Outlet - первый в Таиланде магазин класса люкс

Скидки на продукцию международных брендов здесь ежедневно начинаются от 35% и достигают невероятных 70%
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Здесь вы найдете более 130 всемирно известных магазинов во всех категориях розничной торговли, включая предметы роскоши и международной моды, повседневную и спортивную одежду, ювелирные изделия и аксессуары, домашнюю утварь и предметы интерьера, косметику, детские игрушки и многое другое. Современная тайская архитектура и дизайн торгового комплекса – это сочетание элегантных двускатных крыш и замысловатых фасадов. Многочисленные кластеры Central Village представляют каждый свою специализацию, а роскошные ландшафтные решения торгового центра мирового класса – источник незабываемых впечатлений.

В соответствии с концепцией «Bangkok Luxury Outlet», Central Village предлагает доступные цены для каждого в магазинах известных брендов, где ежедневные скидки составляют 35–70%. Здесь более 150 магазинов мировых брендов, и большинство из них открыли свой первый магазин в Таиланде именно в Central Village. Более 60 брендов решили открыть свой «Эксклюзивный магазин» только в Central Village. Среди самых популярных брендов здесь числятся такие как Club 21 (Outlet by Club 21), Calvin Klein, Carnival, Ducati, Etro, Kloset Etcetera, Victoria’s Secret, Ermenegildo Zegna, Lacoste, Max & Co., Michael Kors, Kenneth Cole, Keds, L’Oreal Luxe, Adidas, Under Armour, Puma, Skechers, Superdry, Samsonite, Toys R Us, Home & Living и др. На очереди открытие магазинов Chloé, Salvatore Ferragamo, Coach, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Kate Spade.

Кроме того, здесь есть Jim Thompson и Naraya - любимые туристами тайские бренды, а специальные зоны «Тайский павильон» и «Деревенская площадь» демонстрируют лучшую тайскую продукцию в течение года, постоянно обновляя ассортимент. Это уникальный способ демонстрации качества тайских продуктов всему миру – ведь посетители торгового центра получают возможность насладиться всеми прелестями классического тайского шоппинга и полюбоваться на традиционный тайский дизайн крыш, находясь при этом в ультра-современных условиях. Зоны оформлены в тайском стиле и разделены на различные «деревни» с зелеными участками. Благодаря этой концепции Central Village стал новой сенсацией Бангкока и одной из самых высококлассных торговых площадок мира.

Изысканными блюдами западной и азиатской кухни можно насладиться в популярных ресторанах Fuji, Laem Charoen (морепродукты), Café Amazon, MK Restaurant, Starbucks, Cha Tra Mue (тайский чай), Swensen's, Laos-Yuan Restaurant (тайско-вьетнамский), Sushi Hiro, Bonchon (курица по-корейски) и Krispy Kreme. Масштабная ‘Food Village’ площадью 1500 м2 - настоящий рай для любителей разнообразной тайской и международной кухни. Самое известно меню включает Pad Thai, Tom Yum Goong (острый суп с креветками), Somtum (салат из папайи), манго с клейким рисом, кокосовый сок и мороженое.

Члены клуба «The1 Tourist» получают эксклюзивные привилегии и специальную дополнительную скидку от более чем 40 брендов. Чтобы подать заявку на членство в «The1 Tourist», предъявите действительный загранпаспорт на стойке регистрации «The1», расположенной в Food Village.

Central Village предоставляет разнообразные туристические услуги, включая обслуживание клиентов на английском и китайском языках, бесплатный Wi-Fi, банкомат, обмен валюты, зарядное устройство для мобильного телефона, бюро находок, комнату для молитв, раздевалку, детские и инвалидные коляски. Такие услуги как хранение багажа и посылок (Lock Box), доставка посылок в отель, в аэропорт или на родину (Kerry Express) предоставляются за дополнительную плату.

Торговый центр Central Village расположен недалеко от международного аэропорта Суварнабхуми, и сюда легко добраться на машине и общественном транспорте. Бесплатный трансфер отходит от Central World (Bangkok CBD) три раза в день, а также от автобусной остановки Udomsuk BTS пять раз в день.

Услуга также доступна от Central Plaza Bangna (автобусная остановка возле KFC), каждый час с 10.00 до 20.00 часов. Удобнее всего добираться на поезде Skytrain (BTS) от станции Siam до станции Udomsuk (линия Sukhumvit) около 20 минут, а затем сесть на бесплатный автобус до Central Village. Можно также добираться на скором поезде Airport Rail Link от станции Phayathai до станции Suvarnabhumi Airport. Поездка займет около 25 минут, а затем на такси легко доехать до Central Village.

Central Village – это доступная роскошь. Окунитесь в мир Luxury Outlet Бангкока!

Часы работы: ежедневно 10:00 - 22:00

Адрес: 98/1-3, Moo 5, Bang Chalong, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 10540

Телефон: +662 550 6555

Facebook: https://www.facebook.com/CENTRALVILLAGEfanpage/

Instagram: CENTRALVILLAGEBANGKOK

Website: www.centralvillagebangkok.com

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