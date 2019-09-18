Покричим на дорожку

С добрым утром! Это не я так ору - громко, восторженно и заглавно. Это сегодня часов в пять утра большое многодетное семейство неких птах, живущих в зарослях ив за моими окнами, собиралось на юг.

Громче всех кричал, наверное, папа. Я прямо слышал мужскую хрипотцу и стальные интонации: «Вашу мать! Кто оставил червячков в гнезде! Это же хреновое предзнаменование перед дорогой...» «Успокойся, милый, - нежно ворковал другой голос, очевидно, принадлежащий маме семейства. - Сейчас малыши вернутся с разминочного полета и все съедят. Ты бритву не забыл?»

Малыши, судя по тому гвалту, разбудившему весь квартал, были здоровы и счастливы. «Папа-с-мамой! - кричали они. - А правда, что там, на юге, очень много солнца и вкусных букашек?» И родители умиротворенно отвечали им: «Да!» «А давайте там и поселимся навсегда!» - вой-дя в кураж, пищали отпрыски. И я прямо услышал, прямо проснулся от гордости: «Нет, дети! Лучше нашей родины ничего нет. Там можно отдыхать, купаться, вкусно кушать, но вить гнезда и растить деток можно только здесь!»

Часов в шесть семейство благополучно отчалило, передавая моим близким людям через меня привет. Пусть же у вас будет очень солнечно в душе, раз уж за окнами сегодня такая хмарь.

С добрым вас, близкие мне люди!

Вадим АНДРЕЕВ, Омск.

Фотоохотники: Ребятам о совятах

«Снимок этих чудесных совят длиннохвостой неясыти я сделала во время орнитологической экскурсии в Нижегородской области. В этих местах проводится мониторинг и мероприятия по увеличению численности различных видов сов, устройство мест гнездования для них, а по весне - кольцевание совят. Длиннохвостая неясыть откладывает и насиживает яйца постепенно, а не все сразу, таким образом в гнезде может одновременно оказаться до 5 - 6 птенцов разного возраста. Птенцы на фото уже достаточно взрослые и почти готовы к самостоятельной жизни. После выхода из гнезда они еще некоторое время передвигаются по земле, хотя с помощью сильного клюва способны взобраться по стволу дерева, а родители подкармливают их. Затем пуховые перья сменяются взрослыми, совята учатся летать и охотиться.

Евгения Севрюкова, Мытищи, Московская область».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото диких зверей, птиц или насекомых - да еще с интересным рассказом, вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу». Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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