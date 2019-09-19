2019-09-18T15:17:24+03:00
Здоровье

Иммунология: вопросы-ответы

С целью профилактики различных заболеваний и лечения хронических рецидивирующих заболеваний в современной медицине применяют специальные препараты, получившие название иммуномодуляторы
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Это класс препаратов, обладающих способностью восстанавливать функции иммунной системы.

Когда необходимы эти препараты, как их правильно применять и как сделать выбор – эти и другие вопросы обсуждаем в нашем материале.

Вопрос иммунокоррекции: когда он встает?

Необходимость назначения медикаментозных препаратов возникает в тех случаях, когда доктор сталкивается с необходимостью исправления дисбаланса протекающих иммунных реакций. Это может возникнуть при профилактике и лечении инфекционных заболеваний. Терапия хронических воспалительных процессов невозможна без активации иммунной защиты,

ведь сама хронизация подтверждает факт неполной состоятельности иммунной системы пациента. Включение иммуномодуляторов в комплексную терапию той или иной нозологии позволяет доктору уменьшить выраженность клинических проявлений заболевания, сократить сроки выздоровления, уменьшить риск перехода заболевания в хроническую форму, а если это все-таки произошло, то увеличить продолжительность ремиссии между обострениями. Хотелось бы акцентировать проблему перехода заболевания в хроническую форму. Назначение антибактериальной, противовирусной, противогрибковой терапии при острой инфекции не всегда приводит к обычно желаемому эффекту в течение 1-3 недель. В этой ситуации доктор может ожидать развития резистентных к стандартной терапии штаммов. Этого можно было бы избежать, если бы при лечении инфекционного заболевания этиотропная терапия сочеталась с использованием иммуномодуляторов, позволив предотвратить формирование устойчивых к лекарственным препаратам инфекционных агентов. «Активированная», или лучше сказать «поддержанная», иммунная система поможет эффективно справиться с патологическим агентом.

Когда необходима консультация иммунолога?

Иммунолога необходимо привлекать для лечения частых простудных заболеваний затяжного характера, при отсутствии должной реакции организма на прием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных препаратов, также в случае значительных отклонениях в показателях анализов крови, и многих других случаях, когда терапевт или доктор другого профиля не могут установить точный диагноз.

Добавление в этой ситуации иммуномодуляторов позволит доктору повысить клиническую эффективность назначенной терапии, а пациенту повысить качество жизни.

Как правильно принимать иммуномодуляторы?

Иммуномодуляторы назначаются в комплексе к основной стандартной терапии заболевания. Они повышают защитные функции организма против болезни, но не лечат само заболевание. Их назначение необходимо при наличии хронического процесса, трудно поддающегося стандартному лечению, в этой ситуации назначение иммуномодуляторов необходимо для стимулирования иммунитета. При этом курс приема иммуномодулятора не должен быть длительным (1-2 недели). Нельзя использовать одновременно несколько иммуномодуляторов. Эффективность использования препарата обязательно должна контролироваться, доктор должен приглашать пациента на повторный прием, чтобы оценить безопасность и эффективность назначенного иммуномодулятора.

Чем должен доктор руководствоваться при выборе иммуномодулятора?

Прежде всего это изученный механизм действия. В этом случае доктор может быть уверен в результате назначаемой терапии. Уверенности в получаемом эффекте доктору добавит наличие большой доказательной базы, т.е. того клинического опыта, который получили его коллеги при различных нозологиях. Помимо эффективности, это поможет доктору быть уверенным в безопасности назначаемого иммуномодулятора. С учетом того, что иммуномодуляторы не являются самостоятельным видом лечения, а включаются в комплексную терапию, одним из основных их свойств должна быть сочетаемость с другими препаратами. И конечно же, в современных условиях приходится обсуждать с пациентов бюджетность прописанной терапии. Всем этим критериям отвечает российский иммуномодулятор Ликопид 1мг.

Он является природным иммуномодулятором иммунной системы, представляя собой часть клеточной стенки бактерий. Его действие в наибольшей степени приближено к процессу естественной иммунорегуляции. Ликопид 1мг активирует макрофагально-фагоцитарное, гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Клинический опыт применения этого препарата насчитывает более 20 лет, что также подтверждает его безопасноcть и приверженность пациентов и докторов к этой молекуле. Этот иммуномодулятор доказал свою эффективность при хронических инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, при гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких тканей, при герпесе. Ликопид 1 мг широко используется докторами для профилактики сезонной заболеваемости ОРЗ и частоты обострений хронических заболеваний ЛОР-органов.

О каких последних исследованиях в сфере иммунитета стоит знать?

Открытия последних двух десятилетий, посвященные изучению роли врожденного иммунитета и поставившие точку в научном споре двух Нобелевских лауреатов 1908 года Ильи Ильича Мечникова и Пауля Эрлиха «кто главный – приобретенный иммунитет или врожденный?», были удостоены Нобелевской премии 2011 года по физиологии и медицине. Открытия Ж. Хоффмана, Б. Бойтлера и Р. Меджитова показали, что в защите от инфекционных агентов ведущую роль играет иммунитет врожденный, который в дальнейшем запускает адаптивный иммунитет и руководит его последующей работой.

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