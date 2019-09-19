Операция «Феминизация»

Почти как в том, что иногда ешь какую-нибудь доширачную лапшу - сразу готовишь аргументы. Да, мол, если использовать все эти порошки из коробочки, то вредно, но я ж туда свежие травки да овощи кидаю… И думаешь про себя: «Поздно метаться, сестра, репутация уже ни к черту». Детективные сериалы в России сделали для жанра то же, что и быстрорастворимая вермишель «со вкусом курицы» для макаронного мира. «Галка и Гамаюн», идущий на Первом канале, - не исключение.

Завязка: две женщины, офицеры, работают в УГРО. Одна из них новенькая в отделе. От нее только что ушел, не поверите, муж. Ее играет Ирина Пегова, обладающая редким талантом закусывать губу при изображении душевных переживаний. С мужем они прожили долго, трое детей, все такое. У второй роман с напарником, напарник женат, жена беременна. Напарник пропадает, и теперь душевные переживания выказывает актриса Анна Снаткина, подолгу глядя в зеркало остановившимися от боли глазами. Напарника находят, он впал в кому. Куда ж еще? Ведь выяснилось, что у мужика была еще одна любовница, и тут воистину легче в кому впасть, чем с тремя женщинами сразу разобраться.

В дальнейшем две героини следят, вместе или поодиночке. То за бывшим мужем, то за парнем юной дочери. Как раскрываются при этом хоть какие-то дела, не затрагивающие интересов родных и знакомых оперативниц? А случайно, в спешке, между насморком, одолевавшим Юлию Гамаюн (Снаткина) всю первую серию, и кусками торта и конфетами, поддерживающими силы плачущей от расставания с мужем Ирины Галко (Пегова). Еще Галко обладает редкой привычкой швыряться в гостях использованными чайными пакетиками, и обе регулярно спотыкаются при беге на каблуках. В общем, как говорила одна студентка в «Покровских воротах», они все такие несуразные - это что-то!

Но для меня лично особая прелесть в том, что одна, оказывается, замужем за драгдилером. Человек регулярно у нее под носом наркотики распространяет «на районе», а тетя это замечает лишь тогда, когда муж уходит из дома. Вторая прохлопала прелестными ушками еще одну любовницу напарника. Ну очень оперативные работницы.

Впрочем, это общий бич (и мужской, и женский) у сериальных оперов. Недавно попала на сценку в «Шакале»: так там за героем проследила его подружка на ярко-красненькой машине, от работы до дома, разумеется, любовницы. Так оно и повелось: едим вермишель «со вкусом курицы» под детектив «со вкусом любви», стабилизатором «драма» и искусственным ароматизатором «ироничный».