«Совсем как девочка»: 41-летняя Екатерина Климова вышла в свет в мини-платье с дерзким декольте

Похоже, развод с мужем Гелой Месхи остался для Екатерины Климовой в глубоком прошлом. Актриса явно перевернула страницу и начала жизнь с чистого листа. После расставания с отцом своей дочки Екатерина только хорошеет и молодеет: снимки, появившиеся в Инстаграме звезды – тому подтверждение. Актриса показала поклонникам в Сториз платье, в котором она пришла в театр. Черный наряд с глубоким декольте никого не оставил равнодушным.

Вместе с подругой Климова пришла в Большой театр посмотреть новую постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин» режиссера Евгения Арье. И перед спектаклем покрасовалась у зеркала, продемонстрировав вечернее платье со смелым вырезом. Выглядела Екатерина просто великолепно – элегантная, красивая и молодая. Актриса смотрится явно моложе своих лет – недаром под снимками на ее странице поклонники часто пишут: «Совсем как девочка!».

Актриса показала поклонникам в Сториз платье, в котором она пришла в театр.

Напомним, актеры Екатерина Климова и Гела Месхи подали на развод в конце мая. Инициатором развода была Екатерина: именно она подала заявление с просьбой расторгнуть брак. Супруги прожили вместе пять лет, у них есть общая дочь Изабелла. После расставания с мужем рядом с актрисой не видно других мужчин, хотя поклонники уверены: такая красивая женщина просто не может долго оставаться одна. Возможно, у актрисы уже появился тайный воздыхатель, но она не торопится делиться с публикой глубоко личным.

Вместе с подругой Климова пришла в Большой театр посмотреть новую постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Климова и Месхи познакомились в 2014 году на съемках сериала Сергея Гинзбурга «Волчье солнце». Гела признавался, что когда он в первый раз увидел Катю, то просто потерял дар речи – такой она ему показалась красивой. Как уверял актер, ему все время хотелось ее поцеловать, поэтому роман был неизбежен. Климова и Месхи поженились 5 июня 2015 года, тогда же стало известно о беременности актрисы.

Их общая дочь Изабелла родилась 2 октября 2015 года. Почти сразу после родов Екатерина вернулась к работе. Гела сумел подружиться с тремя детьми Кати от предыдущих браков. 13-летнего Матвея и 11-летнего Корнея Климова родила от актера Игоря Петренко, 16-летнюю дочь Лизу - от бизнесмена Ильи Хорошилова.

Черный наряд с глубоким декольте никого не оставил равнодушным.

В Инстаграме Екатерина часто делится снимками и видео маленькой Изабеллы: девочка растет очень артистичной, что вполне понятно – есть в кого. Белла очень любит петь и танцевать и, возможно, когда-нибудь выйдет на сцену, как и ее родители.