Почему французский философ завещал похоронить его на казачьем погосте?

Когда-то этот участок реки Лабы был форпостом казачьего войска. Левый приток Кубани и сегодня разделяет берега черкесского аула Хатукай и города Усть-Лабинск. Последний вырос из казачьей станицы, что появилась у Александровского редута, построенного по воле фельдмаршала Александра Суворова в 1794 году. Стены крепости, восстановленные фондом "Вольное Дело" (основан промышленником Олегом Дерипаской) в XVIII веке входили в единую кордонную линию южных рубежей России. Сегодня это украшение высокого берега реки Лабы и визитная карточка города. Выше добротного частокола и чугунных пушек не камыш из казачьих пик, а стреляющий на ветру шелк государственного флага России.

Александровская крепостьФото: Александр БОЙКО

У ЛИЦЕЯ С УРАНИЕЙ

Не случайно мой рассказ начинается с истории этого стратегически важного для Российской империи места. Столетняя Кавказская война выковала у проживающих тут черкесов и устьлабинцев особый, пограничный характер — прямой и религиозный. Город притягивает жителей северных и сибирских регионов, которые мечтают на пенсии сменить суровый климат. Делают так: детей отправляют в столичные институты, а сами переезжают в Усть-Лабинск, где во дворах начинают выращивать пальмы и инжир.

А с первого сентября 2020 года Усть-Лабинск станет центром притяжения для одаренных детей из Краснодарского края, а потом и со всей России. Здесь открывается частный лицей с углубленным изучением естественных наук – математики, физики, химии, биологии. Это проект фонда "Вольное Дело" и его основателя Олега Дерипаски, который системно занимается развитием Усть-Лабинска и Краснодарского края и вложил в это более 50 миллиардов рублей.

Чтобы объехать на машине эти, уже вложенные в Усть-Лабинск миллиарды, мне потребовалось несколько часов. Хотя сам городок едва сравним со спальным районом столицы - 41 тысяча человек.

Архитектурный комплекс Усть-Лабинского лицея производит впечатление: на 2,7 гектара расположились огромные здания с широкими аркадами, 11-метровые колонны с ионическими и дорическими ордерами и портиками, фонтаны, статуя древнегреческой покровительницы наук музы Урании с астролябией и земной сферой в руках. Физкультурно-оздоровительный корпус включает 25-метровый бассейн, спортивный, тренажерный и танцевальный залы, зал для единоборств. На большой прилегающей территории будут находиться баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, теннисные корты, беговая дорожка и скалодром. В свободное время лицеисты смогут посещать расположенные на кампусе библиотеку, театр, кружки и творческие студии, спортивные секции.

Когда я разглядывал эти архитектурные изыски, мне показалось, что посреди казачьих домиков приземлился огромный космический корабль с экипажем в строительных касках, которые не спешат улетать.

Идет строительство лицеяФото: Александр БОЙКО

- Архитектор Сергей Шведов из Санкт-Петербурга – приверженец классических форм. Здание задумано таким величественным не случайно, в будущем оно будет равнять на себя местную архитектуру. С лицеем может сравниться лишь красивый итальянский палаццо (дворец-особняк древнеримских императоров - прим.ред.), – еще больше удивил меня представитель фонда, когда показывал комнаты учащихся в чистовой отделке со всеми удобствами и новой мебелью

Школьники будут жить и учиться в лицее с 7-го класса (корпус рассчитан на 475 учеников, для местных жителей предполагается полупансион, для иногородних — кампус на 150 человек). Поступление возможно по итогам многоступенчатого отбора, который руководство лицея будет проводить ежегодно. Конкурсные испытания включают межрайонные контрольные, олимпиады и выездные тематические летние семестры в лицейском летнем лагере на Черном море. Можно уже точно сказать, что кроме местных отличников, в 25-метровом бассейне оздоровительного комплекса лицея будут плескаться лучшие иркутские и красноярские школьники.

В фонде «Вольное Дело» уверены, что Усть-Лабинский лицей станет социальным лифтом для способных подростков из регионов, откроет им путь в лучшие российские и международные университеты. Кроме обычных и профильных дисциплин, дети будут активно погружены в практику и саморазвитие. Осваивая основной учебный курс, лицеисты параллельно смогут проходить междисциплинарное обучение, получать дополнительное образование и помощь в ранней профориентации. С каждым из них, кроме преподавателей, работают методисты, тьюторы и психологи. Вместе они помогают ребенку выявить свои склонности, учитывая его личность, особенности и интересы, сформировать индивидуальный учебный план, ориентированный на раскрытие способностей ученика и правильный выбор его будущей карьеры.

Главный фасад Усть-Лабинского Лицея.Фото: Александр БОЙКО

РЕГБИ И ДЗЮДО ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Став учредителем регби-клуба "Кубань" фонд не стал покупать игроков со стороны, а начал воспитывать своих спортсменов.

- В прошлом году мы 10 районов Краснодарского края подключили к нашему проекту школьной регбийной лиги, - рассказывает представитель фонда. - С младших классов 1560 детей знакомятся с основными принципами олимпийской дисциплины Регби-7. В этом году еще 10 районов присоединятся к лиге. В ближайшие 2 года она будет в каждом районе и городе края.

Командные соревнования проходят на стадионе "Кубань". Рядом с полем по инициативе фонда "Вольное Дело" возводят стены Учебно-тренировочного центра спортивных единоборств. В нем уже в этом году приступят к занятиям устьлабинские дзюдоисты, вольники, тяжелоатлеты и каратисты. Помимо этого, Фонду контактных видов единоборств Краснодарского края Дерипаска выделяет ежегодно более 60 миллионов рублей на развитие этих видов спорта в регионе. Это уже спорт высоких достижений и главная задача Фонда обеспечить подготовку и участие кубанских спортсменов на всероссийских и мировых первенствах.

Отметим, что здоровью устьлабинцев фонд "Вольное Дело" уделяет особое внимание: идет строительство межрайонного хирургического центра, а скоро в городе появится новый парк со спортивными и игровыми площадками.

Свой опыт строительства учебно-тренировочных центров фонд планирует распространять на Нижний Новгород и другие регионы страны.

Александровская крепость на берегу реки КубаньФото: Александр БОЙКО

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Ясно, что город не может развиваться без новых рабочих мест. В числе самых эффективных предприятий Усть-Лабинска — завод по выпуску газобетонных блоков и мясокомбинат. Опыт этих производств фонд решил использовать на территории городского "Индустриального парка "Кубань", который составляет 340 гектаров. После получения в Минпромторге РФ официального статуса промпарка здесь появится более 10 новых производств — это дополнительные налоги в бюджет, рабочие места и высокие зарплаты для жителей Усть-Лабинского района (в высокотехнологических отраслях зарплаты выше, чем в традиционном сельском хозяйстве).

- В регионе есть потребность и возможности для производства строительных материалов, упаковки, производства биотехнологической продукции, переработке сои, - пояснил представитель фонда. - Спрос на эти продукты есть и он растёт.

Прогресс, развитие промышленности, однако, сдерживает региональное законодательство: 8 лет чиновники не могут согласовать перевод земли из сельхозназначения в земли промышленности для строительства газораспределительной подстанции стоимостью 100 миллионов рублей, которую фонд хочет построить на свои средства. Вот это сложно понять...

Параллельно с созданием рабочих мест фонд "Вольное Дело" делает все, чтобы привлечь в город многодетные семьи (во многих школах учится по 25 ребят, но есть и такая, куда на 1 сентября пришел один первоклассник).

В частности, активно занимается возрождением организованного детского отдыха.На территории бывшего пионерского лагеря "Тополек", что сохранился у реки Кубань, построили новые корпуса, столовую с климат-контролем, канализацию, провели отопление. Лагерь стал круглогодичным.

- За последние 7 лет ни рубля с детей не взяли, все путевки оплачиваются властями региона и фондом, - рассказывает "КП" директор лагеря "Тополек" Евгений Севостьянов. – Основатель фонда выделил еще пять гектаров земель, чтобы расширить его территорию для 6 спальных корпусов, медпункта, спортзала и клуба.

Лагерь в последние годы превратился в образовательный центр: есть смены для погружения в языковую среду, в экологические проблемы, в патриотическое воспитание. Это позволяет родителям выбирать направление для развития ребенка.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Одно из главных направлений работы фонда в Усть-Лабинске — развитие образования и помощь в профориентации. С детства местных умниц и умников опекает президент фонда "Вольное Дело" Тамара Румянцева. Ей удалось внедрить на кубанской земле программу "Робототехника", в которой приняли участие более 20 000 детей в 63 регионах России. Результаты впечатляют: призеры крупнейшего в Европе молодежного технологического фестиваля "РобоФест" ежегодно побеждают на робототехнических соревнованиях в США, Европе и Азии.

Президент фонда "Вольное Дело" Тамара РумянцеваФото: Александр БОЙКО

- Меня Олег Владимирович (Дерипаска - прим. ред.) нашел в Архангельской области, где я у губернатора отвечала за социальную работу. Он мне тогда прямо сказал, что нужен не выпускник Оксфорда, а человек, который будет ходить по земле, общаться с людьми и отвечать за результат.

- Тамара Дмитриевна, а какие они – устьлабинцы из ближайшего будущего?

- Сегодня кроме обычных дисциплин наши дети активно познают окружающий мир: с детского сада начинают осваивать культуру бережливости, в 1-4 классах изучают программу "Школа тайн и открытий", с 5 по 7-й класс школьников погружают в "Основы естественных научных исследований", а дальше «Школа реальных дел», «Основы бережливого мышления», «Академия практических наук», «АгроШкола «Кубань».

Учащиеся старших классов участвуют в соревнованиях программы предпрофессиональной подготовки «ЮниорПрофи». Для детей и учителей в Усть-Лабинске мы открыли Центр обучения школьников цифровым профессиям "ТехноСпейс", где дети осваивают азы дисциплин будущего: инженерного и промышленного дизайна, прототипирования, радиоэлектроники, интернета вещей, мультимедийных коммуникаций. Также на базе «ТехноСпейса» вскоре начнет работу «Клуб юного предпринимателя», где ребята смогут разрабатывать и внедрять собственные бизнес-проекты.

Роспись в храме святого ВладимираФото: Александр БОЙКО

В 18-ти школах появились агроклассы, где школьники пробуют себя в роли фермеров: изучают спрос, составляют бизнес-планы, берут кредиты (виртуальные), прямо за партой выращивают свеклу, производят сахарный песок, ищут ему сбыт.

Сотрудники фонда доказали на практике, что дети могут заниматься профориентацией и профпробами с 10-ти лет. Даже работать на станках с программным управлением. Сегодня устьлабинских школьников учат смотреть на окружающий мир глазами инженеров. Для подготовки привлекаются лучшие педагоги из разных регионов. В центре Усть-Лабинска фонд "Вольное Дело" построил шестиэтажный дом, где могут жить педагоги и ученые.

Средств на науку фонд не жалеет: гранты на образование и исследовательскую деятельность получили более 15 тысяч российских студентов и школьников, которые вышли в лидеры в различных науках.

- Благотворительность – это не субсидия, а инвестиция в будущее. Если куда-то пришли наши деньги, значит там должно что-то качественно измениться. Мы считаем, что дети из Усть-Лабинска должны иметь одинаковые шансы с ровесниками, которые родились в Москве, - уверена Румянцева.

ЗАКОН САНСАРЫ

Рядом с Усть-Лабинском есть хутор Октябрьский, где ходил в школу Олег Дерипаска. Школу эту фонд перестроил, рядом появился клуб и дом быта с фермерским магазином и хуторским кафе. А на окраине вырос удивительный по красоте храм.

Храм святого ВладимираФото: Александр БОЙКО

- Этот храм святого Владимира - точная копия храма Покрова-на-Нерли, службу в нем проводит отец Григорий, - рассказала "КП" прихожанка по имени Любовь. - Тут еще фруктовый сад разбили для паломников с лавочками, построим звонницу, купель. Еще дом причты нам построили, сейчас там ребят учат домашнему труду.

Говорят, что храм построен в честь бабушки и отца бизнесмена, которые похоронены рядом, на кладбище. Могилы оформлены достойно, но скромно.

Рядом памятник французскому философу Бруно Луссато, который скончался в Париже 2009 году. Почему последний энциклопедист Франции, основатель кафедры организации в Национальной консерватории искусств и ремесел Франции, профессор, которого лично знали многие сильные мира сего, оказался на казачьем погосте?

- Бруно верил, что деньги - энергия, и нужно направлять эту энергию на службу и пользу людям. В последние годы жизни он пытался передать свои знания тем, кто мог повлиять на широкие слои общества: крупным предпринимателям, ученым, президентам. Французский философ перед смертью принял православие и завещал похоронить его на кладбище нашего хутора, - рассказали "КП" местные жители.

Памятник французскому философу Бруно ЛуссатоФото: Александр БОЙКО

Посетить все пять восстановленных казачьих храмов Усть-Лабинска мне не удалось. Но я видел их купола со стороны - красивые. Они появились уже после того, как в Краснодаре открылась Екатеринодарская духовная семинария.

Кстати, о храмах. В свое время Олег Дерипаска выкупил в австрийском городе Лаа старый дом у кладбища, где в братской могиле в 1945 году среди 525 солдат, погибших при освобождении Австрии, был похоронен его дед, украинец Тимофей Дерипаско. И на его месте построил Храм святого Архистратига Божия Михаила, который тоже представляет собой уменьшенную копию церкви Покрова-на-Нерли. Так что храм, построенный уроженцем Усть-Лабинца есть и в Австрии.

В ГОРОДЕ ЖДУТ "ЖУКОВ"

Любовь и знание истории своего края сотрудниками фонда приятно удивили. Даже сотрудники охраны перечисленных объектов Усть-Лабинска подчиняются бывшему полковнику полиции Александру Пилипенко, прадед которого был личным телохранителем императора Николая Романова.

Мы встретились с Александром Васильевичем, когда он готовил своих казаков к празднованию Дня города, который будут гулять с кубанским размахом.

Пилипенко мне рассказал, что в субботу утром центр города превратится в праздничную ярмарку, где можно будет приобрести самые разнообразные сувениры — от свежего меда до работ мастеров декоративно-прикладного искусства учеников местной художественной школы. На стадионах пройдут зарядки с чемпионами, футбольные турниры, велопробеги, откроются танцевальные площадки, где всех желающих будут учить зажигательным танцам. Гостей города приглашают посмотреть обновленные экспозиции в Александровской крепости и Историко-краеведческом музее города.

После выступления государственного академического Кубанского хора на сцене появятся реконструкторы, которые покажут два исторических эпизода: "Екатерина Великая, дарующая казакам земли Кубани" и "Заселение Кубани казаками".

После этого можно было бы разойтись по домам. Но в такой день режим можно и нарушить. И фонд «Вольное Дело» подготовил подарок от Олега Дерипаски родному городу – вечерний концерт звездных исполнителей. В 21.00 небо над Усть-Лабинском зальется фейерверком, а на сцене выступит популярный певец Макс Барских. Его сменит группа "Жуки", авторы всем известных «Батарейки» и «Танкиста». А потом – дискотека, за пультом весь вечер будет работать постоянный резидент «Радио Рекордз» DJ Lavrushkin...