Разгром в Разграде: ЦСКА проиграл 1:5 первый матч Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, в болгарском городе Разград футболисты московского ЦСКА открывали свой евросезон. В первом поединке Лиги Европы в гостях столичный клуб играл с "Лудогорцем". Эта команда последние 8 лет неизменно выигрывает чемпионат Болгарии. Для армейцев этот соперник, который регулярно играет в еврокубках последнее десятилетие, оказался невероятно сложным.

Сказался тот факт, что к поединку в Болгарии ЦСКА подошел обескровленным - восемь футболистов основного состава получили травмы и не смогли выйти на поле. Так что в таких условиях тренерам армейцев пришлось выставить на поле в защиту 17-летнего футболиста Карпова. А в запасе остались, к слову, лидеры ЦСКА - Ильзат Ахметов и Федор Чалов.

На 11-й минуте футболисты ЦСКА открыли счет в матче. После подачи Николы Влашича выпрыгнул выше всех в штрафной "Лудогорца" защитник армейцев Игорь Дивеев. И после забитого гола московский клуб перестал активничать у ворот гостей, чаще сам пропуская атаки от хозяев. Однако же все выпады удалось отбить, либо же просто не везло игрокам болгарского клуба. Плюс несколько сумасшедших и крутых "спасений" сделал Акинфеев. Но что же началось после перерыва!

Начало поединка - ЦСКА забивает гол в ворота "Лудогорца".Фото: REUTERS

47-я минута - Вандерсон дальним ударом делает счет равным. Три минуты проходит - и после паса Недялкова Йоди Люкоки выводит вперед "Лудогорец". Еще две минуты - и Кешеру делает счет 3:1. Ответ ЦСКА последовал сразу же - сидевшие в запасе Ахметов и Чалов были брошены в бой.

Однако освежение игры не помогло армейцам. На 68-й минуте Кешеру делает счет 4:1 после паса Недялкова. А еще пять минут спустя вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сбивает Клаудио Кешеру в штрафной и судья дает желтую голкиперу москвичей и ставит мяч "на точку". И все - а 73-й минуте Кешеру делает счет 5:1. Настоящий разгром в Разграде!

К слову, три гола от футболиста болгарского клуба в еврокубках - редкое явление. Последний раз такое было в августе 1998 года. 20 лет назад Георги Борисов забил три мяча за "Левски" в ворота ФК "Витебск".

До конца матча перемен не произошло. ЦСКА в итоге потерпел разгромное поражение 1:5 от "Лудогорца" на старте Лиги Европы. Матч 2 тура футболисты ЦСКА проведут 3 октября уже на своем поле. В гости к команде Виктора Ганчаренко приедет "Эспаньол". А "Лудогорец" в этот же день приедет в гости к венгерскому "Ференцварошу".