Футболист "Ювентуса" стал героем мемов после празднования гола в Лиге Чемпионов

Полузащитник сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди в среду, 18 сентября, забил гол в ворота мадридского "Атлетико" в Лиге Чемпионов. Однако же, празднуя свой забитый мяч, он подскользнулся и праздновал уже дальше в другом положении - лежа на животе на газоне и широко улыбаясь.

Блез Матюиди стал героем мемов

Матч завершился в итоге вничью 2:2, туринский "Ювентус" после гола Матюиди пропустил два мяча и не смог одержать победу. Однако же буквально на следующий день итальянский суперклуб предложил обработать фотографию, устроив "МатюидиЧеллендж" в социальных сетях.

Блез Матюиди стал героем мемов

Итоги конкурса были подведены накануне очередной игры "Ювентуса" в чемпионате Италии. Матюиди в итоге примерил на себя немыслимое число образов. Он тут и пылающий жаром дракон, и серфер на доске, герой мультика "Король Лев" и даже в стае птиц.

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов