2019-09-21T10:55:14+03:00
Спорт

Футболист "Ювентуса" стал героем мемов после празднования гола в Лиге Чемпионов

Блеза Матюиди изобразили в виде дракона, в стае птиц и верхом на серфинге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Блез Матюиди, празднуя свой забитый мяч, подскользнулсяБлез Матюиди, празднуя свой забитый мяч, подскользнулсяФото: REUTERS
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Полузащитник сборной Франции и туринского "Ювентуса" Блез Матюиди в среду, 18 сентября, забил гол в ворота мадридского "Атлетико" в Лиге Чемпионов. Однако же, празднуя свой забитый мяч, он подскользнулся и праздновал уже дальше в другом положении - лежа на животе на газоне и широко улыбаясь.

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Матч завершился в итоге вничью 2:2, туринский "Ювентус" после гола Матюиди пропустил два мяча и не смог одержать победу. Однако же буквально на следующий день итальянский суперклуб предложил обработать фотографию, устроив "МатюидиЧеллендж" в социальных сетях.

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Итоги конкурса были подведены накануне очередной игры "Ювентуса" в чемпионате Италии. Матюиди в итоге примерил на себя немыслимое число образов. Он тут и пылающий жаром дракон, и серфер на доске, герой мультика "Король Лев" и даже в стае птиц.

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

Блез Матюиди стал героем мемов

ИСТОЧНИК KP.RU

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