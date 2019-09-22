2019-09-22T14:48:34+03:00
В мире

«Холодно смотреть»: Британские нудисты устроили массовый заплыв в Северном море

Плавание «голышом» проводится в британском городе Нортамберленд
Елена ГИЛЬМАНОВА
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С 2012 года ежегодное купание «погружение голышом» собрало на благотворительность более 50,000 фунтов стерлинговС 2012 года ежегодное купание «погружение голышом» собрало на благотворительность более 50,000 фунтов стерлинговФото: REUTERS
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В городе Нортамберленд, расположенном на северо-востоке Великобритании на побережье Северного моря, уже восьмой год подряд нудисты устраивают флешмоб - огромная толпа «голышей» совершает массовый заплыв.

Погружение в холодные воды Северного моря в этом году состоялось в воскресенье, 22 августа, на пляже Друридж-Бей.

Для участия в купании предлагается пожертвовать 15 фунтов стерлингов на благотворительность для помощи людям с психическими заболеваниями.

Британские нудисты устроили массовый заплыв в Северном море Фото: REUTERS

Британские нудисты устроили массовый заплыв в Северном мореФото: REUTERS

Организатор мероприятия Джекс Хэгирсон считает, что событие приобрело большую популярность после первого заплыва в 2012 году. Она рассказала, что в прошлом году плавать пришло более чем 600 нудистов.

Хэгирсон сообщила изданию ChronicLive, что С 2012 года ежегодное купание «погружение голышом» собрало на благотворительность более 50,000 фунтов стерлингов.

Плавание «голышом» проводится в британском городе Нортамберленд Фото: REUTERS

Плавание «голышом» проводится в британском городе НортамберлендФото: REUTERS

Отметим, что 2014 году в рамках этого события нудисты хотели установить мировой рекорд по массовому купанию нагишом. Тогда они не смогли побить рекорд Новой Зеландии, но искупались в водах Северного моря более 350 «голышей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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