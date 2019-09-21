Надо ли давать в долг близким людям или это разрушит хорошие отношения

РАСПИСОЧКА — НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

Деньги и дружба — совместимы ли эти понятия? Вот говорят же в народе: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Это в нашем народе. А вот на эту же тему французский вариант: одалживая деньги другу, теряешь и деньги и друга. Впрочем, что французы - писатель Константин Паустовский обратил внимание на мудрую надпись на дверях одного из кавказских ресторанчиков: «Кредит портит отношения».Не поспоришь.

Даже если деньги в долг вы берете у лучшего друга, то передачу денег надо оформлять под расписку. Причем, будет гораздо этичнее, если это предложите именно вы. И даже если друг станет отказываться, мол, какие между нами счеты, я тебе доверяю, то выдолжны настоять — это будет говорить о вас, как о порядочном человеке. Можно даже «упаковать» это предложения в шутку. Одного знакомого, например, его друг убеждал принять расписку такими словами: «А если со мной что случится? Предъявишь расписку наследникам».

Если человек просит у вас в долг, но уклоняется от составления расписки, это должно насторожить. Хотя по правде говоря, даже ее наличие не всегда гарантирует возврат денег.

НА ЗАМЕТКУ

- Расписка это упрощенная форма договора займа. Отличие в том, что в договоре содержатся обязательства сторон (сроки, проценты, штрафы), а расписка подтверждает факт передачи денег. Закон предусматривает оба документа(ст 808 ГК РФ).Но в случае между физлицами можно обойтись только распиской.

- Расписка обязательно должна составляться если одалживают сумму свыше 10 тыс руб.

- Онадолжна быть написана заемщиком от руки. Заверять у нотариуса закон не требует. Но если она набрана на компьютере, то лучше все-таки заверить.

- Должны содержаться полные сведения о том, кто дал в долг и кто взял: фамилия, имя и отчество, место регистрации и фактический адрес проживания, номер паспорта.

- Сумма должна быть указана цифрами и текстом, как во всех финансовых документах.

- Должны содержаться дата составления расписки и дата возврата долга.

- Укрепят вескость расписки и подписи свидетелей, хотя закон напрямую этого не требует.

ВАЖНО

! Если в расписке или договоре займа ничего не сказано про проценты, то такое соглашение считается беспроцентным. Но только если сумма долга не превышает 100 тыс. руб. Если больше — то проценты начисляются по ставке рефинансирования Центробанка.

! Если проценты в договоре слишком кабальные, то суд может их уменьшить. По ст 809 ГК суд может признать ростовщической ставку в 2 и более раз превышающую общепринятую.

! В расписке можно указывать долг не только в рублях, но и в валюте.

ДРУГ, ВЕРНИ-КА ДОЛЖОК, А В ОТВЕТ - ТИШИНА

Если друг оказался вдруг человеком нечестным и вместо того, чтобы вовремя вернуть должок, начал кормить вас «завтраками» или даже вовсе избегать, то не остается ничего другого, как обратиться в суд. Если долг меньше 50 тыс руб, то к мировому судье, если выше — то к федеральному. В обоих случаях - по месту жительства ответчика. И вот тут подстерегает засада: а если ответчик зарегистрирован в другом городе? Живет, например, в Краснодаре, а зарегистрирован в Находке. Вам можно только посочувствовать.

Но даже если вы в одном городе, то ситуация ненамного проще. Да, если у вам есть расписка и свидетели, вы в одно заседание получите нужное решение суда. Но не торопитесь радоваться. Предстоит долгое исполнительное производство. Выцарапать у должника деньги - это самый сложный этап. Приставы ради таких долгов не перетруждаются. Хорошо, если у человека есть официальная работа — пошлют туда исполнительный лист. А если нет? Тогда надо проникать в квартиру, описывать имущество. По закону надо это делать внезапно, чтобы должник не успел спрятать имущество. Но на практике приставу просто не открывают двери. Взламывать — слишком ответственный шаг. Да и должник — не дурак, все ценное уже вывез. Машину еще раньше переписал на родителей. И что с него взять — ничего, кроме дружбы. А своему кредитору-благодетелю такой наглец при встрече может даже с укоризной сказать:

- Эх ты, в суд на меня подал, а еще друг называется. Ну раз ты такой, то вообще ничего и не получишь.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»

- Вся проблема в том, что многие наши граждане не умеют говорить «нет», - считает бизнес-тренер Любовь Косолапова. - Это наследие советского воспитания, когда главным считалась готовность к взаимопомощи. Умение говорить «нет» - относительно новый для нас навык, им в полной мере не владеют даже бизнесмены. У меня в практике был случай, когда один предприниматель убедил другого участвовать в совершенно ненужном ему проекте на невыгодных условиях. Убедил, спекулируя на самооценке: «Дружище, только ты мне можешь помочь, больше надеяться не на кого»...

Если проанализировать невозвращенные «дружеские» долги, то окажется, что бедолаги-кредиторы давали деньги не старым проверенным друзьям, а просто коллегам, соседям, шапочным знакомым. Раскрутить человека на деньги — это тонкое искусство, которым в совершенстве владеют эти обаятельные прохвосты. Они завязывают знакомства в курилке или столовке, выбирают людей не просто обеспеченных, а мягкосердечных, комплексующих, переживающих, что их сочтут жмотами и перестанут звать в компанию на кофе или перекур. Выдумывают причины пожалостливее: на операцию ребенку, например. Поэтому не стесняйтесь перепроверять.

Брать ли с друзей проценты? Тут единого рецепта нет. Вот что, например, советует бизнес-тренер и психолог Илья Богин: «Если друг попал в беду, и вы хотите ему помочь, то просто дайте ему деньги и скажите: "Отдашь, когда сможешь". И больше емуоб этих деньгах не напоминайте. Заработает - отдаст, и будет благодарен, если у него есть совесть».

МИСТИКА И СУЕВЕРИЯ

КОГДА НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ В ДОЛГ

Одалживание денег у друзей или близких знакомых - это не только правовой и этический вопрос. Тут, оказывается, и потусторонние силы задействованы. Во всяком случае, многие в это верят. Что же гласят народные приметы, когда не следует давать деньги в долг.

- В сумерки. Если все-таки вашему другу приспичило одалживаться после заката, то необходимо зажечь лампу, фонарь или свечу и положить денежки на землю. Пусть друг их поднимет и почувствует всю тяжесть труда, которым они достались. Тогда вернее отдаст.

- В церковные праздники.

- Не одалживайте и не занимайте 13-го числа — тут и объяснять нечего.

- Самый подходящие для одалживания дни - четверг и пятница.

ВЫГОДА

ТРИ ПРИЧИНЫ ВЗЯТЬ КРЕДИТ ПО ЗНАКОМСТВУ

1. Если в банке, например, кредит составляет что-то в районе 15%, то взять деньги у приятеля можно под 10-12%. А приятелю это даже выгоднее, чем, например, хранить деньги на банковском депозите, сейчас это 7%.

2. Не надо собирать кучу документов. Максимум, это распискаили договор займа.

3. Друг он и есть друг. Не будет же он из-за просрочки выставлять вас на пени и штрафы. И в суд не обратится, во всяком случае, не сразу. Даст отсрочку, войдет в положение. Ну и коллекторов с громилами не пришлет.

А МОЖЕТ, ПОД ЗАЛОГ?

- Если это не ваш постоянный бизнес, то давать в долг не надо, - советует читателям КП финансовый консультант Алексей Максимченков. - Или сразу распрощайтесь мысленно с деньгами, считайте что вы сделали подарок. А если вам их вернут — воспринимайте это как ответный подарок судьбы.

Теперь о выгоде. Если у вас есть официальная работа, то покупка облигаций федерального займа может уже оказаться выгоднее «дружеского» кредитования. Ставка 8% (новый транш, выпущенный в сентябре этого года — 7%) плюс возврат 13% подоходного налога — итого 20-21% годовых на некоторых суммах может получиться. Побольше, чем с должника.

Самое надежное и выгодное с позиции кредитора — давать деньги под залог. Например, квартиры.

- С договором займа идете в Росреестр и накладываете на квартиру обременение, - продолжает Алексей Максимченков. - Если что — она у вас под залогом остается. Размер залога считается так.Он должен покрывать окончательную сумму долга, плюс возможные судебные издержки, плюс проценты за полгода. Почему именно за полгода — так сложилось по практике. Следующий вопрос, в какую сумму оценить залог. В ту, за сколько вы сможете его продать в течение 1-2 дней. Квартира - 60% ее рыночной стоимости, автомобиль — 80%, ноутбуки берут за полцены. Но заемщикам я бы не советовал связываться с залоговыми кредиторами: есть риск, что там сделают все, чтобы не отдавать вам залог. И в итоге улыбчивый сосед, который, как поначалу казалось, пошел вам навстречу и в трудную минуту ссудил деньгами, практически за полцены получит вашу машину или купленную для детей квартиру.