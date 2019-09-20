Певица Варвара спела о любви и верности

Клип снят на новую песню певицы: композиция «Разольётся река» появилась в ротациях радиостанций минувшей весной. А уже в начале лета съемочная группа отправилась в экспедицию.

Напомним, музыку написали композиторы Игорь Логинов и Наталья Павлова, автор слов - поэт Татьяна Рогозина. Антон Дорин стал режиссером, операторская работа - Андрей Лебедянский.

Клип получился красивым, завораживающим. Певица Варвара всегда ищет особые места для своих клипов. И почти наверняка можно назвать «местами силы». Певица побывала со съемочными группами в Сибири и на Алтае, на Валааме, в горах Марокко, на Соловках.

На этот раз, натурные съёмки проходили в Ишутинском городище на утесе реки Красивая Меча, что в Тульской области. И опять же, локация была выбрана неспроста.

- Это очень сильное энергетическое место, - объяснила свой выбор Варвара.

Краеведы и историки рассказывают, что в старину именно в этом месте располагалось большое поселение скифов, ставшее преградой для татаро-монгольского войска.

- Городок был неуязвим для врагов - с трех сторон его окружали глубокие рвы, тут же была укрепленная крепость, вход в которую с единственной стороны преграждал крутой земляной вал, - рассказывает Варвара.

Существует предание о чудесном спасении городка. Татарам он всегда казался лакомым кусочком. Ни раз и ни два они пытались его завоевать. Но всегда терпели фиаско. Едва захватчики появлялись на горизонте, город почти мгновенно пустел. Пришедшие враги обнаруживали лишь брошенные дома да теплые угли в печах… Мистика, да и только! Это обескураживало и пугало суеверных татар, что они поспешно оставляли городок. Ну а горожане спокойно возвращались в свои дома.

– «Разольется река» - это песня и клип о настоящей любви, терпении, женской воле, о женщинах, которые умеют по-настоящему любить и ждать, — поделилась Варвара.