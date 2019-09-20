К опыту водителей подтянули знания

Старший тренер Академии Олег Шатов оставляет на пешеходном переходе мягкого научного сотрудника Петровича, отходит на обочину и командует в рацию: -Давай 40!

«Форд Транзит» бодро стартует, разгоняется. Визг тормозов, фургон клюет носом и застывает в трех метрах от «зебры».

-Давай 50! Машина повторяет маневр. Визг тормозов, удар. Голова, туловище и ноги Петровича разлетаются в разные стороны. «Форд» останавливается за переходом.

Слушатели курсов наблюдают за экспериментом, слушают комментарии тренера, шутят о вдове Петровича и будущем водителя, который его сбил. Их ирония понятна, ведь у каждого – минимум 10 лет водительского стажа, причем, за рулем фургона, или грузовика. Они профессионалы, которые уверены, что в их случае такая ситуация исключена. Но, как показывает практика и подтверждает статистика, профессионализм и стаж не равнозначны водительской грамотности.

-Эксперимент с Петровичем демонстрирует, что водитель не способен спрогнозировать экстренное торможение - для него сюрприз, где остановится машина, -рассказывает Олег Шатов,- На занятиях я часто спрашиваю водителей маршруток: перед пешеходным переходом знак «40», а вы с какой скоростью обычно едете? 60. А насколько тормозной путь больше при 60-ти, чем при 40-ка? Начинают прикидывать, делят 60 на 40... И почти никто не знает, что тормозной путь увеличивается не в 1,5 раза, а в 1,5 в квадрате. То есть, в два с четвертью раза!

Еще, по наблюдениям Олега Шатова, водители нередко выбирают дистанцию внутренней чуйкой, а не здравым смыслом и логикой. И удивляются, когда им начинают объяснять, что дистанцию надо измерять не в метрах, а в секундах. Это элементарное правило двух секунд, или «раз-два» (когда вы должны проехать мимо неподвижного объекта не раньше, чем через две секунды после впереди идущего автомобиля) только недавно появилось в экзаменационных билетах, и многие о нем просто не слышали. На курсах тренеры не только рассказывают и объясняют, но и подкрепляют теорию практикой.

Мягкий научный сотрудник Петрович приносит себя в жертву во имя безопасности. Автор фото: Михаил ГОРШКОВ

-Но задача наша не в том, чтобы «вшить» водителям знания в «матрицу», научить их грамотно водить, а в мотивации - чтобы они анализировали свое поведение на дороге, избавлялись от ошибок, оттачивали навыки. Грубо говоря, мы открываем им глаза на многие зачастую очевидные вещи, а дальше они уже сами решают, как действовать, - рассказал шеф-тренер Академии безопасного вождения Ford Владимир Бахарев.

Поэтому некоторые модули программы похожи на аттракционы. Участникам надевают «пьяные очки», которые немного искажают действительность, и сажают на велосипед. Или спускают пристегнутыми ремнем безопасности по наклонной платформе со скоростью 20 км/час в вагонетке, которая тормозит в ограждение. Имитация ДТП на такой «детской» скорости щекочет нервы, подразумевая необходимость пристегиваться за рулем: каждый участник программы живо представляет, как далеко он улетел бы без ремня...

Программа делится на три модуля: техника торможения и прогнозирование тормозного пути, экстренное маневрирование, слепые зоны и маневрирование в ограниченном пространстве. В рамках занятий участники выполняют упражнения на время реакции, технику экстренного торможения, контроль слепых зон и многие другие.

Почему фургоны, а не легковушки? А потому, что парк коммерческих автомобилей растет. По данным аналитического агентства «Автостат», за 2018 год он продолжил рост и составил 4,1 миллиона единиц. Ежемесячно в России покупают 7-7,5 тысяч новых автомобилей для коммерческого использования. Среди лидирующих регионов Москва и Подмосковье.

При этом за рулем фургонов категории В зачастую оказываются и работают люди, которые никогда не сдавали назад, глядя только в зеркала. Опыта у них мало, а работодатели по сути полагаются на «авось».

Поэтому Ford и запустил новую программу, направленную на формирование и закрепление навыков управления таким транспортом.

-Я 13 лет за рулем большегрузов, но пришел сюда, потому что не считаю себя человеком, который знает и умеет все. Да и не бывает, наверное, таких людей. А вот тех, кто полагается на «авось», видел немало. Они на многое закрывают глаза, потому что считают себя профессионалами. А когда возникает экстренная ситуация, не справляются с ней. О многом, что здесь демонстрировали, я догадывался: и об отвлекающих факторах, и слепых зонах. Но как именно они влияют на водителя – воочию убедился только здесь. Впредь я буду стараться следовать тем советам, которые здесь услышал. Программа действительно очень полезна, и ее стоит пропустить через себя каждому водителю, -поделился впечатлениями от программы ее участник Андрей Кругликов.

Программа делится на три модуля: техника торможения, экстренное маневрирование, слепые зоны. Автор фото: Михаил ГОРШКОВ

Курсы – бесплатны для всех желающих. Чтобы проверить свои навыки с помощью тренеров Академии, достаточно зарегистрироваться и подать заявку на сайте программы dsflford.ru.