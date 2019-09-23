День не равен ночи: необычные факты об осеннем равноденствии

Сегодня – осеннее равноденствие, день особенный: только дважды в году Солнце освещает всю Землю полностью. На Северном полюсе сегодня Солнце заходит на полгода, начинается длинная полярная ночь. На Южном – восходит, на полгода там начинается полярный день. Так что именно сегодня наше светило озаряет оба полюса, а также все полярные зоны. Так бывает только во время равноденствий, в марте и в сентябре. В остальное время, как ни печально, кто-нибудь на нашей планете лишен солнечных лучей.

Сегодня мы расскажем кое-что необычное о равноденствиях, и даже предложим провести простые забавные опыты.

Миф: день равен ночи

В равноденствие день равен ночи, разве не так? И название как бы намекает. А вот не так. Посмотрим в специальную программу, которая на каждый день, для любой точки мира считает восходы, заходы и долготу дня. И какая эта долгота дня для Москвы? 12 часов, 12 минут и 17, товарищи, секунд. А когда же она будет ровно 12 часов? Только 26 сентября. Почему так получается?

Дело в том, что мы смотрим на Солнце через атмосферу. Наша атмосфера – это гигантская линза, и она преломляет лучи Солнца, искажает их путь. Конкретно, у горизонта атмосфера приподнимает Солнце. Оно на самом деле давно зашло, а мы его еще видим. Вы уже сообразили, что 23 сентября мы видим его еще 6 минут после истинного захода (и 6 минут перед истинным восходом, в сумме 12 минут). Это как бы мираж Солнца, но «мираж» полноценно светит, день не кончился! И так постоянно, не только в равноденствия, день немного длиннее, чем должен быть.

В этой связи предлагаю соорудить забавную самоделку. Берете дешевые китайские часы, и вместо батарейки запитываете их от фотоэлемента. Ночью выносите на улицу эту конструкцию и ставите стрелки на «полночь». Часы не идут, нет электричества. Солнце появилось, осветило фотоэлемент, часы пошли. Вечером остановились. И показали вам в точности долготу дня. Смекалистые люди поймут, как можно усовершенствовать эту игрушку, но будет работать и так.

Равноденствие ночью?

Мы привыкли, что равноденствие случается в какой-то определенный день, и это именно день. На самом деле, равноденствие – это момент, и момент может произойти даже ночью. Но не в этом году: осеннее равноденствие произойдет 23 сентября, в 10 часов 50 минут 10 секунд по Москве. Что же такое это равноденствие?

Возьмите глобус. Вот полюса, вот экватор. Все же знают, что такое экватор. Теперь посмотрите на небо. Оно полукруглое, а, если бы его не заслоняла Земля, было бы шаром. Это интуитивно понятно: небо повсюду вокруг нас, все его точки удалены от нас на бесконечное равное расстояние, мы как бы в центре этого шара. Недаром говорят «небесная сфера».

Так вот, у этой сферы есть полюса, северный и южный, а между ними – экватор, как на глобусе. Когда Солнце пересекает экватор, происходит равноденствие. В марте Солнце движется из южной части полусферы неба в северную и пересекает экватор снизу вверх. В сентябре наоборот, сверху вниз. Понятно, что экватор – бесконечно тонкая линия, он же - математическая абстракция. Стало быть, пересечение экватора – это не процесс, а момент. Вот его и считают с точностью до секунд.

Поскольку наш календарь не идеально совпадает с солнечным ходом, например, у нас то 365 дней в году, то 366, момент равноденствия тоже «гуляет». Например, в 2017 году он состоялся 22 сентября в 23 часа 02 минуты 48 секунд. То есть нашей ночью!

Еще одна простая самоделка (проще часов) позволит вам в марте встретить возвращение Солнца в наше полушарие, то есть зафиксировать момент весеннего равноденствия. Возьмите небольшую дощечку, желательно квадратную. В полдень 23 сентября найдите ровное место и наклоните тот край дощечки, что смотрит на Солнце, пока лучи Солнца не будут скользить вдоль поверхности дощечки как по касательной. Зафиксируйте этот наклон, например, с помощью кирпичика или другой палки. На завтра вы с удивлением увидите, что Солнце уже не освещает дощечку никак. Что же случилось? Вы расположили деревяшку прямо в плоскости небесного экватора. Солнце ушло в южную полусферу, и верх деревяшки оно больше не видит. А когда увидит? Когда вернется, то есть в день весеннего равноденствия. В конце марта вы заметите вдруг, что плоскость вашего дивайса опять слегка освещена. Ура, Солнце к нам вернулось!

Как светится Зодиак

Равноденствие – прекрасный повод посмотреть, как светится Зодиак. А разве он светится? Рассказываем.

Все хотя бы ради любопытства читали гороскопы и знают Льва, Весы, Овна и прочие знаки Зодиака. Немногие могут найти эти созвездия на небе, потому что Рыбы, например, очень тусклые, да и вообще, в небе запутаться с непривычки как нечего делать. Но знаете ли вы, что на самом деле Зодиак светится, только тускло, и как раз около равноденствий это можно видеть?

Что такое Зодиак? Это плоскость, в которой крутятся вокруг Солнца планеты, например, Юпитер, Сатурн, Марс и так далее. Но, кроме них, в этой плоскости – масса пыли. Планеты по сути вращаются в гигантском пылевом диске. Откуда она там? Хороший вопрос. Говорят, кометы теряют. Солнце освещает эту пыль, и, глядя с Земли, ты видишь, как по всему Зодиаку идет слабая жемчужная полоска.

Чтобы увидеть, надо поехать на дачу. Встать за час до восхода Солнца. Посмотреть на восток. И вы увидите, что от точки будущего восхода вверх, немного наискось, шарашит свечение. Его лучше видно откуда-нибудь из Сочи, чем из Архангельска, но я видел его откуда угодно, но именно во время равноденствий, потому что Зодиак удобно расположен. Если повезет (вы на юге, вокруг темно) вы увидите сияние всего Зодиака. Сиди, изучай знаки, «лазерная указка» природы подсветит, как в планетарии, красота.

Пара нюансов: зодиакальный свет наблюдают вечером, после захода Солнца в марте, и утром, до его восхода, в сентябре. Лень вставать утром – дождитесь марта. Если не видите глазами, сделайте фото с длинной выдержкой, на фото зодиакальный свет проработается лучше.

Время ловить пришельцев

Во время осеннего равноденствия обостряется (вот только не надо по этому поводу шутить) такое явление, как радиоэхо, которое связывают с инопланетянами. Если с Земли послать радиосигнал в белый свет, как в копеечку, он скоро к тебе вернется. То ли отразился от чего, то ли кто-то сидит, как повторюшка, и тебе же твои сигналы возвращает. Картина страшно запутанная, время возвращения сигнала все время меняется, и в 1960-е годы некоторые решили, что это инопланетяне послали к нам автоматический зонд, и он так с нами играет. Даже придумали, что время задержки сигнала – это код, стали его расшифровывать, но у всех исследователей получилось по-разному.

Вот это явление, «мировое эхо», усиливается в моменты равноденствий. Его причина скорее всего природная, но мы пока точно не знаем, какая. Если у вас есть лицензия на любительское радиовещание, попробуйте. Впечатление какое-то величественное и жуткое, мурашки бегут. Может, правда пришельцы?