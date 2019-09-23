2019-09-23T13:39:12+03:00
Политика

Путин попросил Медведева быть поритмичней

Премьер доложил президенту о профицитном бюджете на три ближайших года
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин призвал ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые решения.Владимир Путин призвал ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые решения.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер-министр Дмитрий Медеведев доложил главе государства о завершении работы над бюджетом России на 2020-22 годы.

- Правительство закончило большую и сложную работу, - оценил Владимир Путин сделанное кабинетом министров и попросил доложить подробности.

- На прошлой неделе рассмотрели большой бюджетный пакет, он так называется, - подтвердил Медведев. - Это прогноз социально-экономического развития, это основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, бюджеты государственных внебюджетных фондов. И Банк России представил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Вернувшись к планированию на три года вперед, правительство от этого правила не отошло.

- Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причём в течение всех ближайших трёх лет, - пообещал премьер. - При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объём Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный.

Всего в эти три года на реализацию национальных проектов из бюджета планируется направить около семи триллионов рублей.

- Самая большая статья – это социальная сфера, - рассказал Медведев. - В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320. Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ.

- Есть пожелание, чтобы мы сосредоточили своё внимание не только на финансировании, но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования, - поручил Путин. - Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения. Но если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности финансирования намеченных целей развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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