А вы собрали аптечку к сезону гриппа и простуд?

Вот и наступила осень. Резко похолодало, значит, скоро люди вокруг нас начнут чихать и кашлять. Очень не хочется, чтобы кто-то из родных и близких слег с гриппом и простудой. Поэтому сейчас самое время задуматься о профилактике. Тем, кто ответственно относится к здоровью – привиться от гриппа. И обязательно проверить содержимое домашней аптечки.

Что там должно быть?

1. Одноразовые маски. Они пригодятся в пик эпидемии. Их стоит использовать в общественном в транспорте. Кстати, маски нужно менять каждые 2–3 часа.

2. Препараты для поддержки иммунитета. Даже если вы привились, увы, это не значит, что не заразитесь. Просто грипп будет протекать в более легкой форме. Чтобы поддержать организм, уже сейчас стоит прикупить и даже начать принимать препараты для поддержки иммунитета, например, эргоферон. Тот же препарат можно принимать при первых признаках гриппа и простуды.

3. Влажные антисептические салфетки. Хотя грипп и предается воздушно-капельным путем, он довольно устойчив к воздействию внешней среды. Его можно «подхватить» на поручнях в метро и другом общественном транспорте, с ручек тележек в магазине и даже с денежных купюр. И уже точно не надо трогать грязными руками глаза, нос и рот! Особенно в транспорте и после поездок. Пользуйтесь антисептическими влажными салфетками.

4. Санитайзер (жидкий антисептик). Удобная штука. Им можно и руки продезинфицировать, и поверхности обрабатывать.

5. Солевые растворы. Слизистые носа – это наши местные иммунные защитники. Если их промывать и увлажнять, они не пропустят вирус. Так что стоит регулярно промывать нос солевыми растворами. И если все-таки подхватите насморк, будет чем облегчить дыхание.

6. Жаропонижающие препараты и градусник. Увы, несмотря на все старания, иногда мы все-таки болеем. Поэтому стоит иметь в аптечке препараты для снятия жара и боли. Но помните, что врачи советуют сбивать температуру только если она поднялась выше 38,5–39 градусов (только если у вас нет других рекомендаций по здоровью из-за хронических заболеваний). Ведь именно при высокой температуре организм дает максимальный иммунный ответ вирусам.

7. Сироп от кашля. Какой именно – зависит от состава вашей семьи. Лучше выбирать растительные препараты.

ВАЖНО!

Лучшая защита от болезни – это профилактика. А потому помните о соблюдении простых правил.

Во время роста заболеваемости постарайтесь не посещать массовых мероприятий, особенно с детьми. Не контактируйте с больными, не приближайтесь к ним на расстояние ближе 1 метра. Гулять лучше в парках и скверах, где поменьше людей.