Новые правила перевозки детей: Медведев поручил оборудовать все экскурсионные автобусы ремнями безопасности

Все дети во время автобусных экскурсий должны быть пристегнуты ремнями безопасности - премьер Дмитрий Медведев утвердил новые требования к перевозке детей. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями в понедельник в подмосковных «Горках».

- До сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности. На сопровождающих взрослых будет возложена ответственность, чтобы все дети были зафиксированы и пристегнуты, - рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Ежедневно в России в среднем перевозят 1300 организованных групп детей. Акимов привел статистику: за 8 месяцев этого года на дорогах пострадали 611 детей, 508 из них - это дети, которые не были пристегнуты в момент совершения ДТП.

- У нас 22 тысячи школьных автобусов работают, были ДТП, но ни один ребенок не стал фигурантом по летальным случаям за прошлый год. В целом по перевозкам погибли четыре ребенка, трое из них ехали с непристегнутыми ремнями, - добавил Акимов.

- Надо только, чтобы это все соблюдалось, надо, чтобы произошло реальное оснащение автобусов средствами безопасности, чтобы можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. Это коллективная задача, - отметил Медведев.

В то же время, подписанное Медведевым постановление упрощает организацию детских перевозок на коротких маршрутах - в городах и пригороде. Теперь организаторы поездки смогут уведомлять о ней Госавтоинспекцию не за двое суток, а за 24 часа. Кроме того, сократиться и число маршрутных документов, необходимых для организации поездки. А со следующего года правительство обещает запустить приложение, через которое можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, а также состояние транспортного средства.

- Думаем, такое приложение будет полезным для всех ответственных родителей, кто ребенка отправляет в поездку, - заметил Акимов.