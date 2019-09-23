В Подмосковье 12-летняя ученица выпала из окна школы во время уроков

Пятничный день 20 сентября в одной из школ подмосковной Лобни начался с трагедии. Около 10 утра в учебное заведение забежал прохожий и сообщил: под окнами лежит девочка. Всполошенные педагоги побежали выяснять, что произошло. Оказалось, из окна выпала шестиклассница, 12-летняя Света П.

ПЛАКАЛА ИЗ-ЗА ССОРЫ С МАМОЙ

- Света на первом уроке плакала, - вспоминает одноклассник пострадавшей. - Мы спросили у нее, что случилось. Оказывается, с мамой поссорилась из-за оценок. Нахватала троек в начале сентября. Ее родителям даже классная звонила, хотя прошло всего две недели.

Вместо третьего урока Света пошла в так называемую «зону рекреации» - место, где школьники могут отдохнуть. А вот что произошло дальше, неизвестно: свидетелей несчастья не нашли.

- Прохожий прибежал, рассказал, что у нас под окнами ребенок лежит. Никто сначала и не спохватился, что Светы нет. Ну нет на уроке — и нет. Пятница была, могла и прогулять, - рассказывают в школе. - У нее ручки рюкзака были оторваны, как будто кто-то ее держал, чтоб не упала. Но никто в этом не признается.

Скриншот со страницы девочки Вконтакте

По рассказам одноклассников, Света — спокойный, тихий ребенок. Друзей много не было, только одна лучшая подруга. В виртуальной жизни Света проявляла себя куда более ярко, чем в реальности. Ни одного настоящего фото в профиле в соцсетях, зато все — в рисунках аниме и скриншотах из онлайн-игр.

ЛЮБИЛА УЙТИ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Света увлекалась игрой-симулятором реальной жизни. Там можно было прожить новую, совсем другую жизнь.

- Создай уникального аватара и будь кем захочешь: отвязной тусовщицей или пай-девочкой! - говорится в описании игры.

Скриншот со страницы девочки Вконтакте

На своей странице «ВКонтакте» Света постоянно делилась своими успехами в игре. «Познакомилась с подругой в «Аве». Мы так хотим найти друг друга в реале», - писала школьница. Правда, чем закончилось их знакомство, так и не сообщила.

- Света любила уходить от реальности, - рассказывает подруга девочки. - Ей тяжело было общаться в жизни, так она компенсировала недостаток друзей. Мы с ней общались, но не то чтобы близко. Все равно она как-то закрывалась, что ли. У нее еще день рождения сегодня...

Скриншот со страницы девочки Вконтакте

После падения Света получила тяжелые травмы, но выжила. Сейчас девочка лежит в одной из столичных больниц — она в коме. По факту трагедии проводит проверку прокуратура Лобни. Областное надзорное ведомство взяло ход проверки на контроль.

* Имя девочки изменено