2019-09-25T13:42:42+03:00
Политика

Путин - Мадуро: Россия проинвестировала в экономику Венесуэлы 4 миллиарда долларов

Президент России пообещал гостю из Каракаса дальнейшую поддержку
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments30
В Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина и президент Венесуэлы Николаса Мадуро.В Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина и президент Венесуэлы Николаса Мадуро.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, как человек, не раз бывавший в Москве, основательно подготовился к визиту. Хоть всего лишь сентябрь, а с трапа самолета он сошел в пальто, шарфе и кепке, и по всей видимости не пожалел об этом - во "Внуково-2" дул пронзительный ветер и того гляди должен был пойти снег.

- Мы всегда чувствуем себя очень комфортно в Москве и всегда рады быть здесь, - заявил несмотря на это Мадуро Владимиру Путину при личной встрече.

Путин, принимавший коллегу в Кремле, был гораздо любезней московской погоды. Правда, он не упустил возможности пусть и исподволь, но обратить внимание гостя на то, сколько всего Россия делает для Венесуэлы.

- Рост товарооборота составил 10 процентов за последние месяцы. Приятно отметить, что в значительной степени это происходит за счет встречных поставок, в том числе продукции сельского хозяйства, - сказал Путин, напомнив о российском продовольствии для Венесуэлы. - Мы считаем, что это очень важно, с учетом непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия даже как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей.

То есть получить деньги за это Россия не очень рассчитывает, и придется искать другие варианты оплаты.

- Другое важное направление – это медицина, в том числе поставка российских лекарственных препаратов, - продолжил Путин. - В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. На постоянной основе могли бы поставлять где-то до пяти миллионов. Россия в целом проинвестировала примерно 4 миллиарда долларов в экономику Венесуэлы.

Самое главное для Мадуро прозвучало в конце - Москва продолжит поддерживать действующее руководство несмотря на давление США,

- Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти, включая институт президента, парламент, - заявил Путин. - И, безусловно, поддерживаем тот диалог, который вы ведет с оппозиционными силами. Любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы.

Путин встретился с Мадуро в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
После пожара в лагере «Холдоми» МЧС установит требования к палаточным лагерям
Парламент Великобритании восстановил свою работу
Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского
В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису
Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе
Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях
Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета