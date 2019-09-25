2019-09-25T13:30:02+03:00
Национальный вопрос в России

Фотоконкурс «Русская цивилизация» выходит на финишную прямую

Авторов лучших снимков наградят 3 октября в Галерее искусств Зураба Церетели
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3 октября в 18.00 в Галерее искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка 19/11, стр. 1) объявят авторов лучших снимков III Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» и победителей Всенародной акции #ПоюМоюМоскву. Награды вручат руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

В этот день здесь состоится музыкально-поэтический вечер. В нем примут участие актеры театра и кино Эвклид Кюрдзидис, Елена Скороходова, телеведущая, певица и композитор Юлианна Шахова, скрипач-виртуоз Авнэр Вэриус, певец Алексей Хворостян, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие. Участники вечера услышат любимые мелодии в исполнении Московского камерного ансамбля «Экселенте», смогут посетить выставку работ победителей Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» и увидеть уникальную реконструкцию московского костюма XVII века.

Организаторы приглашают всех желающих. Необходимо лишь записаться до 1 октября по телефону 89169517274.

III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация» организован ФАДН России и проходил в июле-сентябре. В нем пять номинаций: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва». В этом году его участниками стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран, приславшие на конкурс 19,5 тысяч снимков.

В октябре около 200 лучших фоторабот Международного фотоконкурса «Русская цивилизация» впервые будут представлены на выставке в ГУМе. Кроме того, фотографии победителей можно будет увидеть в октябре-ноябре в парках столицы и на улицах города.

В рамках Всенародной акции #ПоюМоюМоскву более тысячи человек поздравили столицу с днем рождения. У тех, кто не успел, есть шанс записать до 25 сентября видео с любимыми стихами или прозой о Москве. Затем ролики нужно выложить на своей страничке или на странице акции в соцсетях с хештегами: #ПоюМоюМоскву, #всенароднаяакция, #проявисебя, #конкурсчтецов, #стихиипрозаомоскве. Также можно прислать видео на электронную почту moscowabout@mail.ru. При публикации своего видео необходимо указать имя и фамилию, возраст, автора и название стихотворения или отрывка из прозы.

Акция #ПоюМоюМоскву проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы, Некоммерческим фондом «Международные интеграционные технологии» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Информационные партнеры: Издательский дом «Комсомольская правда» и медиахолдинг «Культура наций».

Дата и время проведения: 3 октября, 18.00

Место проведения: Галерея искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка 19/11, стр.1)

Аккредитация СМИ по тел. 89169186855

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