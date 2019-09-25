Лобода о дочери Алсу: «После «Голоса» я еще очень долгое время участвовала в ее жизни...»

Две недели назад Лобода спела на свадьбе у Ксении Собчак, а теперь стала героиней нового выпуска «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

В интервью Ксении Собчак самая модная сейчас певица Светлана Лобода убеждала в том, что не делала пластических операций, рассказывала о любимых фильмах. Призналась в том, что ее старшая дочь Ева не ходит в школу - девочка много путешествует с мамой, поэтому у нее частно домашнее обучение...

А потом Ксения Собчак разглядела на шее у Евы интересную подвеску - оказалось, что красивый серебряный амулет в виде мухи ребенку подарил 56-летний лидер группы «Rammstein» Тилль Линдеманн. Конечно же, все ожидали откровений Светланы Лободы о Линдеманне, которого молва давно уже записала в ухажеры нашей звезды и в отцы ее младшей дочери Тильды.

На вопросы Собчак о близких отношениях с Линдеманном Лобода много отшучивалась, но потом порассуждала об отношениях на расстоянии. Ведь, как известно, Тилль живет в другой стране.

«Когда на твоем пути встречается человек под которого ты можешь, как это говорят, прогнуться, с которым тебе хочется быть маленькой кошечкой... - рассуждает о своем женском счастье Светлана и говорит об идеальном варианте сохранения отношений, - Возможно, это когда человек живет не с тобой. Высоцкий и Влади - прекрасная история. Когда ты встречаешься, а потом человек раз и улетел, ты занимаешься работой, а потом через месяц опять прилетел...»

Вспомнили в интервью и скандал в шоу «Голос. Дети», где Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Лобода рассказала, что после телеэфира финала ей позвонила Пугачева: «Сразу после «Голоса» мне позвонила Алла Борисовна и сказала: «Давай вручим «звезду» тем детками, которые проиграли». Я сказала - отличная идея, давайте так и сделаем... Она говорит, что победитель уже есть, победителей не судят, но есть детки, которые остались давай им сделаем приятно. И мы в течение дня провели время с ними, с их родителями, сделали им приятно...»

Лобода сказала, что после финала «Голос. Дети» общается со своими подопечными, до сих пор на связи с Нино Чеснер. Кроме того, после «Голоса» она участвовала в жизни Микеллы Абрамовой: «После этого я еще очень долгое время участвовала в ее жизни через других людей: передавала информацию, просила поддержать ребенка.:.»

Ксения Собчак записала интервью с модной певицей

Более подробно о ситуации с «Голосом» высказалась продюсер певицы Нателла Крапивина: «Нельзя допускать такие вещи. Это уже прецедент. От этого не отмыться никогда. И то, что мы оказались так или иначе в это вовлечены, то что это все рядом со Светиным именем проходило - мне это не приятно. Я бы этого не хотела. Это подстава. Я не знаю чья в этом вина, в том, что такое произошло... Света эмоционально в момент финала очень сильно пострадала - она там реально очень сильно сэмоционировала. Для нее все дети были равны, но там объективно все выглядело не так, как получилось. И ей я думаю было даже немножко неудобно перед Валерой Меладзе, потому что мы все общаемся, и в гримерках все были уверены, что побеждает Ержан. Там никто ни на кого другого не ставил, мы уже выпивали, делали ставки, ржали и поздравляли Валеру с победой. Поэтому тут вопрос был не в том, что Света болела за кого-то из своих детей, просто она внутренне очень справедливый человек...»

Лобода рассказала, что мечтает открыть продюсерский центр, где будет заниматься с одаренными детьми, помогать им построить карьеру.