В Ленинградской области появится дом для проживания инвалидов

Хорошие новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области появится новый социальный объект. К 2021 году в регионе построят первый дом для инвалидов.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В трехэтажном здании поселятся люди с ограниченными возможностями здоровья. Дом расположится неподалеку от Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который уже четыре года помогает гражданам адаптироваться и трудоустроиться. Это единственное учреждение на территории Северо-Западного округа, основная деятельность которого – профессиональное обучение инвалидов. Среди профессий, которые могут освоить воспитанники – швея, пекарь, оператор ЭВМ, обувщик, кухонный рабочий и другие.

- В Мультицентре мы работаем с особой категорией граждан. Лицам с ограниченными возможностями даем специальные компетенции, сопровождаем и устраиваем на работу на разные предприятия и организации, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. – При этом многие из них находятся в интернатах. Дом для инвалидов – это следующий шаг к тому, чтобы у этих людей была возможность трудиться и жить самостоятельно.

В доме создадут все условия для комфортного проживания – внутри установят необходимое оборудование для маломобильных групп населения: пандусы, поручни, специальные платформы и лифты с широкими дверями. Масштабный проект правительство региона реализует совместно с ПАО «Группа ЛСР». Земельный участок для строительства выделит Ленобласть, а коммерческая компания выступит инвестором и застройщиком.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов. Фото предоставлено Пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области

БОЛЬШОЙ ОПЫТ

В среду, 25 сентября, состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР» Максим Соколов. Они отметили важность этого проекта для 47 региона.

- В Ленинградской области существуют учреждения, которые обеспечивают сопровождение таких категорий граждан. У нас большой опыт работы с домами-интернатами, с психоневрологическими интернатами, - отметил Николай Емельянов. – Также у нас есть практика аренды жилья. В рамках действующего законодательства люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить свое жилье, чтобы они могли вести самостоятельный образ жизни и зарабатывать деньги.

Для «Группы ЛСР» дом для инвалидов во Всеволожском районе - далеко не первый социальный объект. Подобные здания уже появились в других регионах России.

- У нас наработан большой опыт в других регионах, где реализуются такие проекты. Стремясь поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, мы направляем серьезные средства на реализацию такого проекта на территории Ленинградской области, где наша компания ведет бизнес как в сфере строительства, так и производства материалов, – уточнил Максим Соколов.

По его словам, земельный участок уже подобран. Компания уже начала работы по проектированию здания.

- У него будет три этажа. Общая площадь трех квартир на каждом этаже – около 600 квадратных метров, - рассказал подробности проекта Максим Соколов. – Земельный участок уже подобран. После того, как мы получим технические условия от инженерных компаний, будем знать его точную стоимость.

Планируется, что проектная документация будет готова в ближайшие шесть месяцев. Через год после этого счастливые новоселы смогут заехать в новые квартиры. По плану строительство социального объекта завершат в 2021 году.