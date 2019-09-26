2019-09-26T02:23:12+03:00
Здоровье

Пилюля по имени осень

Если провести это время года с пользой, то зимой не будете маяться от простуд
Елена ГРИГОРЬЕВА
Поделиться:
- Унылая пора - лучшее время для укрепления иммунитета!- Унылая пора - лучшее время для укрепления иммунитета!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр КАРАУЛОВ считает, что осень - окно возможностей для того, чтобы укрепить здоровье и приготовиться к зиме.

- Лето - очень экстремальное время года для нашего организма, - поясняет профессор Караулов. - Тут и жара, и высокая солнечная активность, и поездки в отпуск - не важно, на море или в средней полосе. В любом случае это встреча с новыми инфекциями, новой пищей, новой микрофлорой. Нагрузки на организм экстремальные. Осень - хороший адаптационный этап, чтобы отдохнуть от летнего стресса и приготовиться к зиме.

Особенно важно успеть правильно использовать «подготовительный» осенний период тем, кого относят к категории ЧДБ - часто и длительно болеющие люди.

Насморк раз в сезон - это норма

Люди ЧДБ - дети и взрослые - болеют чаще принятого в популяции порога. Так, по данным ВОЗ, ребенок 3 - 5 лет в норме может болеть ОРВИ и ОРЗ до 8 -10 раз в год, к школе число болезней должно снижаться. Число респираторных заболеваний в год у взрослого человека не должно превышать 3 - 4. У людей пенсионного возраста количество ОРВИ И ОРЗ снова растет. К сожалению, все больше людей сегодня пополняют ряды ЧДБ. Связано это со многими факторами.

К частым простудам приводит сниженный иммунитет, хронические заболевания. Могут поспособствовать и особенности климата (в теплом Крыму люди болеют реже, чем в промозглом Санкт-Петербурге), условия проживания (если в квартире давно не было ремонта, но были протечки и есть грибок/плесень, это может нанести серьезный вред здоровью), состояние окружающей среды (загазованный мегаполис), образ жизни (количество часов сна, злоупотребление фастфудом, курение, алкоголь).

Риск стать ЧДБ выше среди тех, чья работа связана с постоянными контактами с людьми или поездками в общественном транспорте. Стрессы также могут повышать частоту респираторных инфекций.

Прочтя этот список, мысленно поставили себе галочки 3 и более раз? Имеете все шансы стать часто и длительно болеющим человеком.

Холод прогулке не помеха

Частые простуды постепенно изнашивают организм, снижают не только качество, но и продолжительность жизни. Как научиться болеть реже?

Профессор Караулов советует начать с прогулок:

- Спорт и прогулки! Умеренные и дозированные: скандинавская ходьба, велосипед, даже регулярный двухразовый выгул собаки - все это снижает риск развития респираторных инфекций, повышает устойчивость к инфекциям дыхательных путей и укрепляет иммунитет.

Кроме того, осень - хорошая возможность пополнить в организме запасы витамина D без риска навредить себе избыточной солнечной активностью. Многие рассчитывают запастись этим солнечным витамином летом, на пляже. Но вот в чем сложность: средства от солнца, без которых врачи не рекомендуют появляться под палящим светилом, не пропускают в кожу ультрафиолет, без которого синтез витамина D невозможен. Осенью, когда солнце уже не так активно, можно позволить себе прогулки без защитных средств, а значит, и получить определенную порцию витамина D. Для этого нужно гулять в светлое время суток.

Что еще? Закаливание, конечно. Не экстремальные ныряния в прорубь или обливание ледяной водой на свежем осеннем воздухе. Есть более щадящие виды закаливания. К примеру, 100 шагов по воде. Метод прост: в ванне или душевой кабине включить холодную воду, закрыть слив так, чтобы вода закрывала ступни, и шагать по ней как по мелкому горному ручью. 100 шагов в день - не спеша, но и не очень медленно. Размеренная прогулка. Затем сильно и насухо растереть ноги, так, чтобы ступни стали теплыми.

Другой щадящий способ: обливаться прохладным контрастным душем (диапазон примерно 27 - 33 градуса).

- Все перечисленное просто и доступно каждому. Проводя многочисленные исследования и являясь приверженцем методов доказательной медицины, на практике вижу, что все эти факторы помогают значительно снизить число респираторных инфекций и повысить устойчивость организма к вирусам, - говорит Александр Караулов.

Вопрос от ленивых

А может, есть волшебные таблетки?

Гулять под дождем мало кому хочется, да и времени выспаться в сутках явно не хватает многим. Может, есть волшебное медицинское средство, которое поможет укрепить иммунитет, чтобы не болеть зимой?

Профессор Караулов уверен: в арсенале врачей достаточно средств, чтобы помочь пациенту справиться с затяжными и частыми хворями. Например, вовремя сделанные прививки дают близкую к 100% защиту от заболеваний.

Но в первую очередь иммунитет нужно укрепить перечисленными выше способами. И только потом дополнять их медикаментозными. В некоторых случаях болезни не загнать в угол без корректировки иммунитета и микрофлоры.

- Если есть физиологическое снижение иммунитета, связанное с тем или иным хроническим заболеванием, мы имеем возможность назначать препараты и корректировать иммунное состояние, - объясняет доктор Караулов. - Но определить необходимость назначений может только врач. Для этого ему понадобится провести ряд исследований и анализов. Самостоятельно заниматься корректировкой иммунитета не стоит. В лучшем случае просто не будет эффекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секреты долгожителей всего мира: Больше спать, меньше есть и купить дачу
Американский исследователь Дэн Бюттнер много лет ездил по миру и искал места, где люди живут долго и счастливо. Нашел. Узнал секреты. И рассказал “КП”, как в России применять правила долгожителей “голубых зон” - чтобы дожить если не до 100 лет, то до 93
Новости 24
Трамп предложил обнародовать еще один разговор с Зеленским
Стал известен бюджет России на ближайшие три года
Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС
США может задержать выплату Украине 30 миллионов долларов в виде военной помощи
В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности
Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном
На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»