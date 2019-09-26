Пилюля по имени осень

Академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр КАРАУЛОВ считает, что осень - окно возможностей для того, чтобы укрепить здоровье и приготовиться к зиме.

- Лето - очень экстремальное время года для нашего организма, - поясняет профессор Караулов. - Тут и жара, и высокая солнечная активность, и поездки в отпуск - не важно, на море или в средней полосе. В любом случае это встреча с новыми инфекциями, новой пищей, новой микрофлорой. Нагрузки на организм экстремальные. Осень - хороший адаптационный этап, чтобы отдохнуть от летнего стресса и приготовиться к зиме.

Особенно важно успеть правильно использовать «подготовительный» осенний период тем, кого относят к категории ЧДБ - часто и длительно болеющие люди.

Насморк раз в сезон - это норма

Люди ЧДБ - дети и взрослые - болеют чаще принятого в популяции порога. Так, по данным ВОЗ, ребенок 3 - 5 лет в норме может болеть ОРВИ и ОРЗ до 8 -10 раз в год, к школе число болезней должно снижаться. Число респираторных заболеваний в год у взрослого человека не должно превышать 3 - 4. У людей пенсионного возраста количество ОРВИ И ОРЗ снова растет. К сожалению, все больше людей сегодня пополняют ряды ЧДБ. Связано это со многими факторами.

К частым простудам приводит сниженный иммунитет, хронические заболевания. Могут поспособствовать и особенности климата (в теплом Крыму люди болеют реже, чем в промозглом Санкт-Петербурге), условия проживания (если в квартире давно не было ремонта, но были протечки и есть грибок/плесень, это может нанести серьезный вред здоровью), состояние окружающей среды (загазованный мегаполис), образ жизни (количество часов сна, злоупотребление фастфудом, курение, алкоголь).

Риск стать ЧДБ выше среди тех, чья работа связана с постоянными контактами с людьми или поездками в общественном транспорте. Стрессы также могут повышать частоту респираторных инфекций.

Прочтя этот список, мысленно поставили себе галочки 3 и более раз? Имеете все шансы стать часто и длительно болеющим человеком.

Холод прогулке не помеха

Частые простуды постепенно изнашивают организм, снижают не только качество, но и продолжительность жизни. Как научиться болеть реже?

Профессор Караулов советует начать с прогулок:

- Спорт и прогулки! Умеренные и дозированные: скандинавская ходьба, велосипед, даже регулярный двухразовый выгул собаки - все это снижает риск развития респираторных инфекций, повышает устойчивость к инфекциям дыхательных путей и укрепляет иммунитет.

Кроме того, осень - хорошая возможность пополнить в организме запасы витамина D без риска навредить себе избыточной солнечной активностью. Многие рассчитывают запастись этим солнечным витамином летом, на пляже. Но вот в чем сложность: средства от солнца, без которых врачи не рекомендуют появляться под палящим светилом, не пропускают в кожу ультрафиолет, без которого синтез витамина D невозможен. Осенью, когда солнце уже не так активно, можно позволить себе прогулки без защитных средств, а значит, и получить определенную порцию витамина D. Для этого нужно гулять в светлое время суток.

Что еще? Закаливание, конечно. Не экстремальные ныряния в прорубь или обливание ледяной водой на свежем осеннем воздухе. Есть более щадящие виды закаливания. К примеру, 100 шагов по воде. Метод прост: в ванне или душевой кабине включить холодную воду, закрыть слив так, чтобы вода закрывала ступни, и шагать по ней как по мелкому горному ручью. 100 шагов в день - не спеша, но и не очень медленно. Размеренная прогулка. Затем сильно и насухо растереть ноги, так, чтобы ступни стали теплыми.

Другой щадящий способ: обливаться прохладным контрастным душем (диапазон примерно 27 - 33 градуса).

- Все перечисленное просто и доступно каждому. Проводя многочисленные исследования и являясь приверженцем методов доказательной медицины, на практике вижу, что все эти факторы помогают значительно снизить число респираторных инфекций и повысить устойчивость организма к вирусам, - говорит Александр Караулов.

Вопрос от ленивых

А может, есть волшебные таблетки?

Гулять под дождем мало кому хочется, да и времени выспаться в сутках явно не хватает многим. Может, есть волшебное медицинское средство, которое поможет укрепить иммунитет, чтобы не болеть зимой?

Профессор Караулов уверен: в арсенале врачей достаточно средств, чтобы помочь пациенту справиться с затяжными и частыми хворями. Например, вовремя сделанные прививки дают близкую к 100% защиту от заболеваний.

Но в первую очередь иммунитет нужно укрепить перечисленными выше способами. И только потом дополнять их медикаментозными. В некоторых случаях болезни не загнать в угол без корректировки иммунитета и микрофлоры.

- Если есть физиологическое снижение иммунитета, связанное с тем или иным хроническим заболеванием, мы имеем возможность назначать препараты и корректировать иммунное состояние, - объясняет доктор Караулов. - Но определить необходимость назначений может только врач. Для этого ему понадобится провести ряд исследований и анализов. Самостоятельно заниматься корректировкой иммунитета не стоит. В лучшем случае просто не будет эффекта.